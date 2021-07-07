Asia Times: российский ответ на черноморскую авантюру Байдена заставит Запад нервничать

Автор азиатского издания Asia Times М. К. Бхадракумар считает, что отношения между США и Россией не будут восстанавливаться после черноморской военной авантюры американцев. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал госорганы и общество мобилизовать все свои ресурсы в условиях давления со стороны Запада. По мнению обозревателя, обращение главы МИД связано с недавними обвинениями американцев, которые считают, что Москва якобы имеет отношение к кибератакам на их компании.

«Надежды, образовавшиеся после саммита Путина и Байдена в Женеве, обрушились всего через 3 недели», - подчеркивает Бхадракумар.

Обозреватель напомнил, что 23 июня самолет-шпион ВВС США вылетел с Крита для разведки над Крымом. После этого события в территориальные воды России вторгся британский эсминец. В Кремле считают, что эта провокация была спланирована и задумана Вашингтоном.

«Это была серьезная провокация, но Россия заявила, что больше не станет терпеть подобных уловок и уничтожит любой корабль, вторгшийся в ее территориальные воды», - отметил эксперт.

Такая решительность со стороны Москвы, безусловно, заставит Запад понервничать. Ведь такой ответ может перерасти в масштабную войну.

Не нужно забывать о том, как американцы пытались посеять сомнения в партнерство России и Китая, однако этот план был провален.

Кроме того, Бхадракумар напомнил о том, что в Минфин России объявили о снижении доли долларов в Фонде национального благосостояния с 35% до 0%. Санкции со стороны США вынудили Москву пойти на такие меры, чтобы обеспечить безопасность страны.

Вашингтон сегодня настроен на размещение своих ядерных ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы ослабить российский стратегический паритет. Однако Москва не примет тот факт, что с ней пытаются говорить с позиции силы, потому отношения между США и Россией могут в любой момент ухудшиться.

Любой неосторожный маневр Альянса в районе Крыма будет встречен решительным ответом.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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