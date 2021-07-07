Политолог из Ирана назвал цели корабельного блефа НАТО в Черном море

Сегодня, 19:14

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Политолог из Ирана назвал цели корабельного блефа НАТО в Черном море

Иранский политолог озвучил реальные цели корабельного блефа НАТО в Черном море.

Как заявил политолог Сейед Мохаммад Маранди из Ирана, назвавший недавний инцидент с британским эсминцем в Черном море «корабельным блефом», здесь преследовалась цель положить между Россией и НАТО еще большую трещину раздора. Однако результат оказался противоположным. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Произошедший 23 июня в Черном море инцидент с эсминцем Defender, пересекшим российские территориальные воды, всколыхнул общественность. Однако власти Британии заявляли и заявляют, что их корабль из нейтральных вод не выходил и подчинялся всем нормам международного права.

Через время британская пресса стала распространять информацию о существовавшем приказе, согласно которому и действовал Defender: он должен был заходом в якобы украинские воды поддержать Украину и одновременно проверить реакцию Москвы. Журналист BBC Джонатан Бил утверждает, что это была «осознанная провокация».

Эпизод с британским эсминцем закончился предупредительным залпом и бомбежкой со стороны России. После этого случая в Черное море пытались зайти и другие натовские корабли, но «подвиг» Defender не рисковали повторять.

«Очевидно, что в американском и в британском истеблишменте есть силы, которые недовольны любым сближением Европы и России. Таким образом, с одной стороны, блеф НАТО был призван развязать горячую войну в Украине, а с другой, Байден формирует так называемую «Бухарестскую девятку», чтобы действовать как наконечник европейского копья, чтобы не дать России взять полный контроль над Черным морем. Старые привычки с трудом отмирают», - высказал Маранди свою точку зрения относительно истинных целей захода корабля в чужую территорию.

В то же время, Лондон выставил себя «безутешным ребёнком», что не все в Европе приемлют. Поэтому ряд стран уже начали отдаляться от Великобритании, желая тем самым «улучшить свой имидж на мировой арене».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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