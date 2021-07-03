В Японии призвали провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или Хабаровска

В Японии хотят атаковать Россию ракетами из-за учений у своей границы.

В японской газете «Санкэй симбун» прошла информация о предстоящих недалеко от Японии военных учениях россиян, которые пройдут с 7 по 9 июля. Авторы отметили, что концепция ООН по морскому праву говорит о возможности проведения военных учебных маневров в исключительных экономических зонах. Однако известно, что эта зона в Японии - «банка Ямато» - полна рыбы. Поэтому поведение и намерения россиян очень возмутили японских читателей.

Один из них и предложил ответить Москве ракетными ударами.

«Если русские проводят ракетные учения в акватории «банки Ямато», то есть в нашей ИЭЗ, то почему бы военно-морским силам самообороны не провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или поблизости от Хабаровска? Так сказать, в качестве «ответной любезности»? Путин, наверное, аж заплачет от радости! Поступим по японскому закону!» - предложил японец.

В Японии уверены, что стрельбы в ходе учений нанесут вред их южным районам. Также японцы вспомнили и о недавних совместных учениях России и Китая в Японском море, о размещении ракетных систем противовоздушной и противоракетной обороны на российских территориях. Поэтому большинство читателей призвали свою власть серьезно отреагировать, а другие страны - провести крупные маневры вблизи от России.

«Японии, Америке, Великобритании и другим союзным и дружественным государствам нужно провести поблизости от российской территории масштабные военно-морские маневры», — указал другой читатель.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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