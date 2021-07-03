В Польше заподозрили Россию в разработке «плана» по вторжению в страну

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Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский убежден, что Россия работает над планом вторжения в Польшу. По его мнению, на это указывают недавние хакерские атаки на политиков страны. Об этом говорится в статье польского издания Polityka, перевод которой предоставил портал ИноСМИ.
Качиньский полагает, что нападение на Польшу РФ необходимо для того, чтобы обезопасить Беларусь, которую она целиком и полностью контролирует, а также чтобы «отрезать страны Прибалтики» от поддержки стран НАТО.
При этом сам автор публикации - журналист Михаил Фишер - мнение Качиньского не разделяет. По его мнению, Россия сегодня вынашивает много различных планов, но вряд ли среди них есть тот, который предполагает нападение на Польшу. По крайней мере, в ближайшей перспективе, в обозримом будущем.
«Хотя это не означает, что Россия не будет готова к этому в будущем. Кроме того, если она стремится включить нашу страну в свою сферу влияния, то сделает это совершенно другими методами», - рассуждает Фишер.
Развивая свою мысль о других методах, он добавляет, что Москве достаточно оставить Варшаву без поддержки союзников - стран ЕС и, особенно, Соединенных Штатов. Впрочем, подчеркивает он, России в этом сейчас нет никакой необходимости. С этими задачами по лишению поддержки союзников успешно справляется руководство Польши.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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