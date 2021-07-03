В США назвали главные недостатки КНР как сверхдержавы

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Доклад о положении Китая на мировой арене создан ведущими экспертами корпорации RAND в Соединенных Штатах Америки. В документе военно-политические аналитики страны указали на основные погрешности, которые допускаются в данном государстве, претендующем на сверхдержаву, пишет издание РБК.
Экономическая мощь Китайской Народной Республики оценена специалистами в качестве главного козыря, нынешняя возможность предлагать третьим странам торговое и инвестиционное партнерство — максимально действенный рычаг управления такими государствами. Аналитики считают, что такие шаги являются намного более эффективными, нежели прямые военные угрозы или продвижение в третьи страны китайской политической модели.
Эксперты заметили, что КНР весьма успешно развивает неформальные связи с представителями элит во многих регионах: Филиппины, Индонезия, Южная Корея, Австралия. Интегральный рейтинг мощи стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), созданный аналитическим центром в Сиднее Lowy Institute, показывает, что Соединенные Штаты Америки лидируют по уровню влияния в АТР. Однако у КНР, хотя в стране растет показатель экономического влияния, ограничены возможности предлагать другим странам привлекательную модель развития, в основе которой лежали бы оригинальные ценности. Из-за этого теряется роль КНР, как супердержавы.
Аналитики RAND делают вывод, что о «китайской модели» можно рассуждать лишь теоретически, но не в реальности. Эксперты убедились, что Китай пока еще не создал четкий и последовательный перечень мероприятий, внедряемых на территории других держав. Аналитики пишут, что в скором времени китайская экономика испытает трудности. Привлекательность страны снизится на фоне роста тревоги из-за несоблюдения прав человека.
Кроме того, попытки Китая усилить свое влияние будут ограничены тем, что объекты его влияния «разделяют больше ценностей с США, чем с Китаем». Ранее посол России в КНР Андрей Денисов перечислил три составляющие отношений с Китаем — это уважение, доверие и взаимный учет интересов друг друга.
По словам Денисова, взаимодействие между странами развивается «стабильно, ровно, охватывает широкий спектр вопросов». Он напомнил, что 16 июля Россия и Китай отметят 20-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он отметил, что соглашение не только не утратило свое значение, но и получило новый смысл с точки зрения путей дальнейшего развития двусторонних отношений.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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