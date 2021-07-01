Российские бомбардировщики и флот заставили корабли НАТО покинуть Черное море

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Информационный портал Avia.pro со ссылкой на источник сообщает, что российские военные самолеты вытеснили корабли НАТО с черноморской акватории, хотя те и планировали продолжить маневры в рамках военных учений, проводимых совместно с партнерами западного блока.
После инцидентов с участием британского HMS Defender и нидерландского HNLMS Evertsen, силы РФ (авиация и флот) втеснили их из Черного моря. Британский ракетный эсминец и голландский фрегат покинули черноморские воды и направились в Средиземное море, где присоединятся к основной авианосной группе.
В Великобритании, к слову, и далее настаивают на том, что Крым не принадлежит России. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские военные корабли и далее будут заходить в воды у Крыма, поскольку не признают суверенитет Москвы над этой территорией.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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