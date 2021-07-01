Российские бомбардировщики и флот заставили корабли НАТО покинуть Черное море

Авиация РФ перешла к жестким мерам в отношении сил НАТО, задействованных в учениях Sea Breeze 2021.

Информационный портал Avia.pro со ссылкой на источник сообщает, что российские военные самолеты вытеснили корабли НАТО с черноморской акватории, хотя те и планировали продолжить маневры в рамках военных учений, проводимых совместно с партнерами западного блока.

После инцидентов с участием британского HMS Defender и нидерландского HNLMS Evertsen, силы РФ (авиация и флот) втеснили их из Черного моря. Британский ракетный эсминец и голландский фрегат покинули черноморские воды и направились в Средиземное море, где присоединятся к основной авианосной группе.

В Великобритании, к слову, и далее настаивают на том, что Крым не принадлежит России. В частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские военные корабли и далее будут заходить в воды у Крыма, поскольку не признают суверенитет Москвы над этой территорией.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700