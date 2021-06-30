Sohu: фрегат Evertsen ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ
Sohu: фрегат ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ. Недавний «подвиг»...Подробнее
Политолог Сатановский пояснил, стоит ли России опасаться учений НАТО Sea Breeze.
На днях в Черном море стартовали масштабные военные учения НАТО и его партнеров Sea Breeze-2021. Они проходят на полигоне «Олешковские пески» около Крыма. Политолог Евгений Сатановский уверен, что никакой опасности для России эти маневры не несут.
Политолог отметил, что «учения Sea Breeze касаются непосредственно Крыма», но если бы в свое время Россия не ограничилась бы только полуостровом, то сейчас бы не стояло вопроса о безопасности подобных учений для страны.
«Основная цель таких учений – нагнетание обстановки возле Крыма. В 2014-ом году, когда решался вопрос, стоило довести наши войска до самого Киева, тогда бы никто больше не заявлял своих притязаний на наши территории. Все вопросы тут же бы отпали», – заявил Сатановский.
Он добавил, что единственной страной в НАТО способной дать достойный отпор России, является США. На сегодняшний день в учениях Штаты участвуют лишь формально.
Ранее политолог призвал уничтожить весь военный флот Британии если он еще раз пойдет на нарушение границ России.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Sohu: фрегат ВМС Нидерландов неожиданно оказался бессильным перед российскими системами РЭБ. Недавний «подвиг»...Подробнее
Минздрав России объяснил, с какими диагнозами не прививают от коронавируса. По заявлению российского Минздрава,...Подробнее
Научный журналист и молекулярный биолог Ирина Якутенко назвала причины провала плана по массовой иммунизации населения...Подробнее
Аналитики китайского издания Baijiahao рассказали, как Россия отреагировала на недавно начавшиеся масштабные военные...Подробнее
Как действовать в случае, если тест на коронавирус положительный, рассказала РИА Новости директор Института экономики...Подробнее
Оперштаб Москвы и начальник управления Роспотребнадзора по столице ответили на вопросы об обязательной вакцинации. Так,...Подробнее
Прививка от коронавируса может вызвать ответную реакцию организма. Как известно, вакцинация проходит в два этапа и в...Подробнее
Учения Sea Breeze 2021: 40 кораблей НАТО в Черном море уже похожи на братскую могилу. Эксперты называют эти натовские...Подробнее
Объявленную обязательную вакцинацию, которая, согласно предписанию главного санитарного врача, должна охватить 60...Подробнее
Даже вакцинация не дает полной гарантии защиты от коронавируса, и не снимает необходимости предпринимать меры...Подробнее
Комментировать