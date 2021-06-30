Политолог Сатановский пояснил, стоит ли России опасаться учений НАТО Sea Breeze.

На днях в Черном море стартовали масштабные военные учения НАТО и его партнеров Sea Breeze-2021. Они проходят на полигоне «Олешковские пески» около Крыма. Политолог Евгений Сатановский уверен, что никакой опасности для России эти маневры не несут.

Политолог отметил, что «учения Sea Breeze касаются непосредственно Крыма», но если бы в свое время Россия не ограничилась бы только полуостровом, то сейчас бы не стояло вопроса о безопасности подобных учений для страны.

«Основная цель таких учений – нагнетание обстановки возле Крыма. В 2014-ом году, когда решался вопрос, стоило довести наши войска до самого Киева, тогда бы никто больше не заявлял своих притязаний на наши территории. Все вопросы тут же бы отпали», – заявил Сатановский.

Он добавил, что единственной страной в НАТО способной дать достойный отпор России, является США. На сегодняшний день в учениях Штаты участвуют лишь формально.

Ранее политолог призвал уничтожить весь военный флот Британии если он еще раз пойдет на нарушение границ России.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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