Sohu: два ловких маневра Су-30 ВКС РФ поставили на место ВВС США в Охотском море

Сегодня, 21:04

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Sohu: два ловких маневра Су-30 ВКС РФ поставили на место ВВС США в Охотском море

Sohu: виражи истребителя ВКС РФ над Охотским морем заставили ВВС США содрогнуться.

США вместе с военными партнерами не унимаются и провокации по отношению к России с их стороны продолжаются. Правда, зачастую их самолеты и флот спасаются бегством. Недавняя провокация закончилась по такому же сценарию. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на китайское Sohu.

Речь идет об американском самолете-разведчике ВВС RC-135, который появился над Охотским морем. Самолет решился вплотную подлететь к границам российского воздушного пространства. Такие маневры не могли не получить адекватный ответ: Россия отправила на перехват свои истребители Су-30СМ.

«На днях разведывательный самолет США снова зашел в воды, находящиеся близ России. Ответ от российских военных не заставил себя ждать. Они тут же направили навстречу противнику истребитель Су-30М», - пишут в Sohu.

Российский Су-30СМ быстро догнал американского оппонента, нарушив тем самым сценарий Пентагона.

«Парой ловких маневров Су-30М намекнул RC-135 на нежелательность его присутствия на этой территории. Американцы крепко испугались, а пилота разведывательного самолета и вовсе бросило в холодный пот. В результате авиационная единица США сменила курс и отправилась на свою базу», - рассказали журналисты.

И добавили, что действия российского самолета существенно напугали американцев. Они напомнили, что нечто похожее произошло однажды над Баренцевым морем, когда советские пилоты на Су-27 сблизились с американским самолетом, тем самым предупредив его вторжение в небо Советского Союза. В тот раз экипажу Су даже удалось задеть американское судно крылом, в результате чего у последнего появился будто сделанный скальпелем разрез.

В Sohu заключили, что недавняя провокация США над Охотским морем провалилась.

Чтобы количество подобных проделок США и НАТО постепенно свелось на нет, китайские обозреватели порекомендовали России и Китаю объединить свои усилия и держаться вместе. Так на провокации реагировать будет значительно проще.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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