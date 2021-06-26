Эксперты Sankei Shimbun: Путин послал «черную метку» Японии

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На «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным прозвучал сигнал и для Японии.
Аналитики Sankei Shimbun уверены, что слова российского лидера о возможности потопления британского судна в российских территориальных водах является «черной меткой» Японии. Путин уверен, что даже если бы РФ потопила британский эсминец Defender, мирового конфликта не случилось бы. Также глава России подчеркнул, что РФ при необходимости готова применить военные методы для защиты своих территорий, в том числе Крыма, пишет ИноСМИ.
В Японии не сомневаются, что эти словам являются также сигналом Токио. Если Япония пойдет на агрессию, то нет сомнений, что любые посягательства на ее территории будут пресечены.
Тем не менее, читатели японского издания призывают власти действовать более жестко, поскольку в противном случае Курилы никогда не вернуться Японии.
Упомянули комментаторы и то, что еще одним потенциальным противником Японии является Китай. Поэтому союз Москвы и Пекина является самым опасным для Токио.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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