Учения Sea Breeze 2021: 40 кораблей НАТО в Черном море могут стать братской могилой у Крыма

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Учения Sea Breeze 2021: 40 кораблей НАТО в Черном море уже похожи на братскую могилу.
Эксперты называют эти натовские учения, начавшиеся 28 июня, крупнейшими за последнее десятилетие: маневры затронули 40 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, а также более 4 тыс. солдат и офицеров как НАТО, так и ее партнеров. Среди последних - Украина и Грузия. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Обозреватели издания «всю эту «морскую рать» сравнили с «шаландами, полными кефали». По их мнению, самые грозные среди участников учений - только американский ракетный эсминец Ross и британский Defender, что недавно отметился на пересечении российских территориальных вод возле Крыма.
Как подсчитали военные эксперты, чтобы нейтрализовать все представленные на Sea Breeze 2021 силы Альянса, россиянам достаточно будет сделать лишь один залп из береговых ракетных установок «Бал» либо «Бастион». По словам специалиста в области вооружения Владислава Шурыгина, на территории крымского полуострова расположены системы ПРО С-400 и средства РЭБ, в случае чего - они способны защитить полуостров от возможной атаки.
Более того, на территории Крыма размещаются новейшие гаубицы и реактивные системы залпового огня, бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30, способные нести противокорабельные ракеты.
Из всего этого аналитики заключили, что на сегодняшний день на Западе не смогут противостоять России в черноморском регионе.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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