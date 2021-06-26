Учения Sea Breeze 2021: 40 кораблей НАТО в Черном море могут стать братской могилой у Крыма

Сегодня, 19:14

0

Image 16+
Учения Sea Breeze 2021: 40 кораблей НАТО в Черном море могут стать братской могилой у Крыма

Учения Sea Breeze 2021: 40 кораблей НАТО в Черном море уже похожи на братскую могилу.

Эксперты называют эти натовские учения, начавшиеся 28 июня, крупнейшими за последнее десятилетие: маневры затронули 40 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, а также более 4 тыс. солдат и офицеров как НАТО, так и ее партнеров. Среди последних - Украина и Грузия. Об этом сообщает «Свободная пресса».

Обозреватели издания «всю эту «морскую рать» сравнили с «шаландами, полными кефали». По их мнению, самые грозные среди участников учений - только американский ракетный эсминец Ross и британский Defender, что недавно отметился на пересечении российских территориальных вод возле Крыма.

Как подсчитали военные эксперты, чтобы нейтрализовать все представленные на Sea Breeze 2021 силы Альянса, россиянам достаточно будет сделать лишь один залп из береговых ракетных установок «Бал» либо «Бастион». По словам специалиста в области вооружения Владислава Шурыгина, на территории крымского полуострова расположены системы ПРО С-400 и средства РЭБ, в случае чего - они способны защитить полуостров от возможной атаки.

Более того, на территории Крыма размещаются новейшие гаубицы и реактивные системы залпового огня, бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30, способные нести противокорабельные ракеты.

Из всего этого аналитики заключили, что на сегодняшний день на Западе не смогут противостоять России в черноморском регионе.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Учения Sea Breeze 2021: 40 кораблей НАТО в Черном море могут стать братской могилой у Крыма

Сегодня, 19:14

Певица Татьяна Буланова и экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказали об участии в выборах в Госдуму

26-06-2021, 20:14

Политолог Кедми предложил действенный ответ на провокацию британского эсминца

24-06-2021, 19:34

Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма 23 июня

24-06-2021, 16:04

Военный эксперт рассказал, чем именно ответит РФ на «морской бриз» США и НАТО

24-06-2021, 11:34

Шойгу: В Европе сложилась «взрывоопасная» ситуация

23-06-2021, 10:59

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

20-06-2021, 09:14

NI: НАТО забило тревогу из-за «бомбардировщиков Путина» над Балтикой

18-06-2021, 19:59

Депутат Госдумы Панина: не стоит ожидать, что Вашингтон изменит свою политику

18-06-2021, 08:54

National Interest: армии США не хватает разведывательных технологий для войны с РФ

17-06-2021, 18:04

Как Россотрудничество сдает позиции страны в Африке

17-06-2021, 17:49

Fox News: США боятся, что Байден опозорит себя перед Путиным

16-06-2021, 12:34

Эксперт Баранец: Сотня русских офицеров заставила Пентагон «по горло в моче стоять»

16-06-2021, 08:19

Эксперт рассказал, когда Россия может применить ядерное оружие

15-06-2021, 13:44

Белоруссия призналась в прослушке польского консула

14-06-2021, 18:29

Канадский эксперт: реальных перемен после саммита США – России ждать не стоит

14-06-2021, 13:09

Хазин раскрыл, почему в НАТО решили вдруг вывести американское ядерное оружие из ЕС

14-06-2021, 11:04

Генерал ВС США Милли: РФ тратит на оборону в три раза больше средств

14-06-2021, 08:09

NYT: Байден хочет сплотить G7, чтобы совместно выступить против влияния Китая

14-06-2021, 07:14

Американский политолог Казианис назвал Китай общей угрозой для США и России

13-06-2021, 22:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Причины провала вакцинации в РФ: Мнение научного журналиста

Причины провала вакцинации в РФ: Мнение научного журналиста

Вчера, 18:44

0

Научный журналист и молекулярный биолог Ирина Якутенко назвала причины провала плана по массовой иммунизации населения...

Подробнее
Минздрав России: С какими диагнозами не прививают от коронавируса COVID-19

Минздрав России: С какими диагнозами не прививают от коронавируса COVID-19

Вчера, 17:44

0

Минздрав России объяснил, с какими диагнозами не прививают от коронавируса. По заявлению российского Минздрава,...

Подробнее
В Карелии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19

В Карелии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19

28-06-2021, 16:39

0

На фоне значительного ухудшения эпидемиологической картины в Карелии, было решено применить в регионе предписание по...

Подробнее
Минздрав РФ назвал «Спутник Лайт» эффективным для ревакцинации

Минздрав РФ назвал «Спутник Лайт» эффективным для ревакцинации

28-06-2021, 18:24

0

Российские медики предоставили рекомендацию по лучшему проведению процедуры вакцинирования против коронавируса....

Подробнее
Назван алгоритм действий при положительном тесте на коронавирус COVID-19

Назван алгоритм действий при положительном тесте на коронавирус COVID-19

Вчера, 12:14

0

Как действовать в случае, если тест на коронавирус положительный, рассказала РИА Новости директор Института экономики...

Подробнее
В Великобритании пригрозили уничтожением Defender 20 российских бомбардировщиков Су-24

В Великобритании пригрозили уничтожением Defender 20 российских бомбардировщиков Су-24

28-06-2021, 10:54

0

В следующий раз, когда британский эсминец Defender приблизится к Крыму, который является украинским, в случае...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Baijiahao: РФ подготовила кораблям НАТО несколько «подарков» в Черном море

Baijiahao: РФ подготовила кораблям НАТО несколько «подарков» в Черном море

Сегодня, 15:24

0

Аналитики китайского издания Baijiahao рассказали, как Россия отреагировала на недавно начавшиеся масштабные военные...

Подробнее
У переболевших коронавирусом COVID-19 детей выявили смертельно опасный синдром

У переболевших коронавирусом COVID-19 детей выявили смертельно опасный синдром

28-06-2021, 13:54

0

Как сообщили в индийской The Times of India, у местной детворы, переболевшей коронавирусом, выявили смертельный...

Подробнее
Разъяснены вопросы обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в Москве

Разъяснены вопросы обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в Москве

Вчера, 08:39

0

Оперштаб Москвы и начальник управления Роспотребнадзора по столице ответили на вопросы об обязательной вакцинации. Так,...

Подробнее
В издании Express перечислили способы уменьшить боль в руке после прививки от коронавируса COVID-19

В издании Express перечислили способы уменьшить боль в руке после прививки от коронавируса COVID-19

28-06-2021, 08:09

0

Вакцинация от COVID-19 может вызывать неприятные ощущения и даже боль в руке, но с этим можно легко справиться. Как...

Подробнее