Певица Татьяна Буланова и экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказали об участии в выборах в Госдуму

Сегодня, 20:14

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Певица Татьяна Буланова и экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказали об участии в выборах в Госдуму
Татьяна Буланова / Фото: www.instagram.com/buslya/

В Москве партия «Родина» провела съезд, на котором утвердила федеральный партийный список с кандидатами на выборы в Госдуму.

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова и бывший футболист Дмитрий Булыкин вошли в первую пятерку списка. По их словам, они идут на выборы, чтобы работать на благо страны.

Дмитрий Булыкин заявил, что планирует помогать людям. Он хочет, чтобы россияне получали удовольствие от жизни, а дети могли заниматься в любых спортивных секциях.

Певица Татьяна Буланова разделяет позицию и идеи депутата Госдумы, лидера партии «Родина» Алексея Журавлева. 

В своем видеообращении к делегатам и гостям съезда она отметила, что хочет помогать детям и инвалидам. Она знает о проблемах простых людей и знает, как им помочь.

«Мне близки идеи лидера партии Алексея Журавлева. Я разделяю его позиции и взгляд на развитие нашей страны. Надеюсь стать частью команды и внести свой вклад в становлении сильной и независимой России», - заявила Буланова.

Певица и спортсмен примут участие в выборах в российский парламент, которые пройдут этой осенью в период с 17 по 19 сентября.





Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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