Политолог Кедми предложил действенный ответ на провокацию британского эсминца

Сегодня, 19:34

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Политолог Кедми предложил действенный ответ на провокацию британского эсминца

Израильский политолог Яков Кедми предложил дать такой ответ на заход британского эсминца HMS Defender в российские территориальные воды, который поймут в НАТО. Эксперт считает, это было намеренное вторжение корабля Королевского флота в территориальные воды России в непосредственной близости от Крыма. Кедми полагает, что таким образом Британия хотела демонстративно показать, что не признает принадлежность к России крымского полуострова.

По мнению политолога, подобные провокации следует пресекать, иначе Альянс не остановить.

Россия должна предупредить военно-морского атташе, что следующая подобная выходка окончится уничтожением корабля в российских водах. Эксперт добавил, что российские военные гарантируют только спасение экипажа, пишет u-f.ru.

Кедми заметил, что российское предупреждение - не какое-то последнее китайское, а единственное.

Если британцы не поймут, то нужно топить суда-нарушители уже без предупреждений, резюмировал эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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