Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма 23 июня

Сегодня, 16:04

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Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма 23 июня

Приближение британского эсминца Defender к берегам Крыма сегодня прокомментировал Президент РФ Владимир Путин. Этот комментарий от лидера государства прозвучал в ходе конференции по безопасности под началом руководителя Минобороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

Участники форума обсудили провокационный инцидент, который имел место в акватории Черного моря в непосредственной близости от крымских берегов, пишет издание «Южный Федеральный». Комментируя момент, когда эсминец ВМФ Великобритании 23 июня ворвался во внутренние воды Российской Федерации и близко подошел к берегу в непосредственной близости от мыса Фиолент в Крыму, Владимир Путин обратился к Министру обороны с предложением.

«Меня попросили участники Федерации борьбы самбо. Спортсмены просят оказать содействие по организации и проведению очередных соревнований по боевому самбо на одном из военных судов Черноморского флота. Обращаюсь к Министру обороны, помогите ребятам, на мой взгляд, их предложение того стоит», — заявил российский лидер.

«Хорошо, Владимир Владимирович, конечно, поможем», — отозвался Шойгу.

Нарушение границы британским ракетным эсминцем спровоцировало пограничный сторожевой корабль ВМФ РФ отреагировать предупредительной стрельбой. Также предупредительным бомбометанием защищал границу самолет Су-24М. По словам экспертов, скорее всего, эсминец откололся от учений НАТО и Украины Sea Breeze. Их начало ранее было запланировано на 28 июня.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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