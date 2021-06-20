Военный эксперт рассказал, чем именно ответит РФ на «морской бриз» США и НАТО

Сегодня, 11:34

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Военный эксперт рассказал, чем именно ответит РФ на «морской бриз» США и НАТО
Военный эксперт Александр Жилин

О том, каким будет ответ России на военные учения Sea Breeze 2021 в Черном море, которые проводятся США и странами НАТО, рассказал военный эксперт Александр Жилин.

Он сообщил, что РФ обязательно будет следить за передвижением американских кораблей в Черноморской акватории. Ответ на любые провокации будет молниеносным, уверен Жилин.

Эксперт добавил, что российские военные смогут отследить даже намеки на провокационные действия. Поэтому натовским силам не удастся оказать давление на РФ, демонстрируя свою силу.

По сценарию учений силы НАТО убудут отрабатывать маневры по «стабилизации кризисной ситуации в регионе». Их условным противником будут некие «незаконные вооруженные формирования», которым оказывается поддержка одним из соседствующих государств.

Военные аналитики отмечают, что в данном ключе могут фигурировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР, которым, как считает Запад, Россия поставляет вооружение.

«Россия будет мониторить все аспекты учений. Нам нужно просчитать алгоритм возможных провокаций и пресечь их. Особенно актуален вопрос с Крымом и Донбассом, которые рассматриваются, как вражеские территории. Другого способа оказать воздействие на страны, принимающие участие в учениях, нет», - отметил Жилин.

Жилин добавил, что РФ в будущем также может перейти на аналогичный формат планирования учений, и начнет их проводить у границ потенциальных противников, чтобы продемонстрировать свои военные возможности.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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