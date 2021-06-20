Шойгу: В Европе сложилась «взрывоопасная» ситуация

Сбербанк готовится к дефолту уже осенью 2021 года
Возможность дефолта Сбербанка обсуждали на совещании в центральном офисе уральского подразделения кредитного...Подробнее
В Европе сложилась «взрывоопасная» ситуация, уверен министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он рассказал в ходе Московской конференции по международной безопасности, что силы НАТО ведут отработку маршрутов оперативной переброски своих войск к границам Союзного государства России и Белоруссии, передает РИА Новости.
Происходящее, отметил Шойгу, является яркой демонстрацией того, что на Европейском континенте закрепилась тенденция военного противостояния. Наращивается военное присутствие и в Арктике.
«Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии. Характерным примером стали учения Defender Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге альянса», — подчеркнул Шойгу.
Отметим, в учениях Defender Europe 21, которые проходили в мае, приняли участие около 30 тысяч военных НАТО. В ходе этих учений в Черное море упал МиГ-29 болгарских ВВС. В Болгарии не исключают, что на самолет была совершена атака.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Возможность дефолта Сбербанка обсуждали на совещании в центральном офисе уральского подразделения кредитного...Подробнее
После введения рядом регионов нормы о вакцинации определенных категорий населения встал вопрос о том, кто может...Подробнее
В России на текущий момент имеются четыре зарегистрированные вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»),...Подробнее
Каждая из 3 отечественных вакцин, которые эксплуатируются на территории России, имеют свои отличия в противопоказаниях...Подробнее
Случаи заражения индийским штаммом коронавируса зафиксированы уже и в России. Подхватить эту мутацию могут в том числе...Подробнее
Как заявил сразу после сообщения о возобновлении авиасообщения с Россией министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой,...Подробнее
Российским законодательством не предусмотрена обязательная вакцинация от коронавируса, поэтому от нее можно отказаться,...Подробнее
Глава Коми Владимир Уйба объяснил причины своего инфицирования COVID-19 после вакцинации. Ранее он был госпитализирован...Подробнее
Корреспондент издания E1.RU Ксения Маринина провела огромное исследование, пообщавшись с тремя тысячами жителей...Подробнее
Секрет долголетия: пять простых способов продлить жизнь на десять лет. По мнению нутрициолога Федерики Амати, здоровые...Подробнее
Комментировать