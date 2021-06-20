Шойгу: В Европе сложилась «взрывоопасная» ситуация

Сегодня, 10:59

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Шойгу: В Европе сложилась «взрывоопасная» ситуация
Министр обороны РФ Сергей Шойгу

В Европе сложилась «взрывоопасная» ситуация, уверен министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он рассказал в ходе Московской конференции по международной безопасности, что силы НАТО ведут отработку маршрутов оперативной переброски своих войск к границам Союзного государства России и Белоруссии, передает РИА Новости.

Происходящее, отметил Шойгу, является яркой демонстрацией того, что на Европейском континенте закрепилась тенденция военного противостояния. Наращивается военное присутствие и в Арктике.

«Североатлантический блок наращивает количество группировок высокой степени готовности, отрабатывает маршруты оперативной переброски войск к границам Союзного государства России и Белоруссии. Характерным примером стали учения Defender Europe, в ходе которых отрабатывались наступательные операции на восточном фланге альянса», — подчеркнул Шойгу.

Отметим, в учениях Defender Europe 21, которые проходили в мае, приняли участие около 30 тысяч военных НАТО. В ходе этих учений в Черное море упал МиГ-29 болгарских ВВС. В Болгарии не исключают, что на самолет была совершена атака.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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