NI: НАТО забило тревогу из-за «бомбардировщиков Путина» над Балтикой

Вчера, 19:59

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NI: НАТО забило тревогу из-за «бомбардировщиков Путина» над Балтикой

Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта между Россией и НАТО вскоре может стать Балтика. Об этом сообщает «ПолитРоссия».

Точнее, речь идет о воздушном пространстве над Балтийским морем, которое все больше привлекает Москву и Альянс. Не зря в последнее время стороны стали совершать частые полеты в международном пространстве данного региона. Таким образом они проверяют реакцию других держав.

Эксперт объяснил, что воздушная зона над Балтийским морем является «многолюдным местом», так как ее делят между собой Финляндия, Россия, Швеция, ФРГ, Польша и Дания.

«Именно это и провоцирует напряженную ситуацию в регионе. Возможно, это приведет к тому, что Балтийское море станет важной воздушной зоной для военных действий в случае конфликта между Альянсом и Россией», - считает Филсет.

Обозреватель напомнил, что последняя встреча оппонентов состоялась 15 июня, когда несколько стратегических бомбардировщиков России Ту-160 в сопровождении истребителей Су-35 и Су-27 пролетели над Балтийским морем.

Это событие спровоцировало сигнал тревоги для авиации НАТО, которая была поднята в воздух. В результате российская техника сопровождалась датскими, шведскими и итальянскими истребителями.

Филсет уточнил, что данный инцидент является вторым за последнюю неделю, когда над Балтийским морем российские самолеты совершают свой полет. За несколько дней до этого истребитель РФ Су-30М повстречался с итальянским «коллегой» F-35 над эстонским побережьем. Это доказывает предположения о том, что рост активности военной авиации над Балтикой растет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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