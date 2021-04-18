Лукашенко заявил, что Путин не виноват в ситуации вокруг Донбасса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что ситуацию с Донбассом можно было бы урегулировать, соблюдая минские соглашения.

На встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко белорусский лидер отметил, что проблема Донбасса волнует и его, передает Евразия Daily. Он подчеркнул, что Россия, Белоруссия и Украина – это три братских народа, которые всегда были вместе и такое единство только им на пользу.

«Никто не собирается порабощать один другого, никто не собирается давить один на другого. Но политика есть политика, вы понимаете, могут быть разные нюансы. Поэтому в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее. И тот, кто будет использовать ситуацию таким образом, чтобы повернуть все в лучшую сторону. Я имею ввиду и ситуацию в Донбассе», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что не раз обсуждал ситуацию с Донбассом с президентом РФ Владимиром Путиным. Анализируя происходящее, по его мнению, можно говорить о том, что решить эту проблему помогут минские соглашения. И хотя сейчас Киев они могут полностью не устраивать, но в среднесрочной перспективе, уверен Лукашенко, Украина выиграет, соблюдая их.

Также Лукашенко отметил, что Россия была готова помочь Украине в восстановлении Донбасса. И об этом он говорил с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, передавая предложения президента РФ Владимира Путина. Но Порошенко не принял эти предложения, доказав, что Киев не принимает решения самостоятельно.

«Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался», — подчеркнул Лукашенко.

Тем не менее он уверен, что минский формат позволит урегулировать ситуацию. Важно лишь, чтобы достигнутые соглашения соблюдались всеми сторонами.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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