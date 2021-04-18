Лукашенко заявил, что Путин не виноват в ситуации вокруг Донбасса

Сегодня, 16:19

0

Image 16+
Лукашенко заявил, что Путин не виноват в ситуации вокруг Донбасса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что ситуацию с Донбассом можно было бы урегулировать, соблюдая минские соглашения. 

На встрече с депутатом Верховной рады Украины Евгением Шевченко белорусский лидер отметил, что проблема Донбасса волнует и его, передает Евразия Daily. Он подчеркнул, что Россия, Белоруссия и Украина – это три братских народа, которые всегда были вместе и такое единство только им на пользу. 

«Никто не собирается порабощать один другого, никто не собирается давить один на другого. Но политика есть политика, вы понимаете, могут быть разные нюансы. Поэтому в этой политике побеждает не просто сильнейший, но тот, кто умнее. И тот, кто будет использовать ситуацию таким образом, чтобы повернуть все в лучшую сторону. Я имею ввиду и ситуацию в Донбассе», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что не раз обсуждал ситуацию с Донбассом с президентом РФ Владимиром Путиным. Анализируя происходящее, по его мнению, можно говорить о том, что решить эту проблему помогут минские соглашения. И хотя сейчас Киев они могут полностью не устраивать, но в среднесрочной перспективе, уверен Лукашенко, Украина выиграет, соблюдая их. 

Также Лукашенко отметил, что Россия была готова помочь Украине в восстановлении Донбасса. И об этом он говорил с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, передавая предложения президента РФ Владимира Путина. Но Порошенко не принял эти предложения, доказав, что Киев не принимает решения самостоятельно. 

«Но я был свидетелем. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент отказался», — подчеркнул Лукашенко. 

Тем не менее он уверен, что минский формат позволит урегулировать ситуацию. Важно лишь, чтобы достигнутые соглашения соблюдались всеми сторонами. 

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Лукашенко заявил, что Путин не виноват в ситуации вокруг Донбасса

Сегодня, 16:19

Киев требует членства в ЕС и НАТО

Сегодня, 10:09

Политолог Кедми заявил о невозможности присоединения Донбасса к РФ

Сегодня, 08:59

Эксперт заявил, что конфликт между США и Россией контролировать невозможно

Вчера, 20:59

Аналитики рассказали о намерении России вернуть воду в Крым

Вчера, 20:44

Украинский генерал: Киев деморализует ВСУ

Вчера, 12:29

Отношения между РФ и Чехией подорваны взрывом боеприпасов

Вчера, 11:29

Военный эксперт сообщил о невозможности контролировать конфликт между Россией и США

Вчера, 11:09

Сатановский объяснил цель шпионского скандала в Чехии

Вчера, 09:39

Пушилин на передаче у Соловьева назвал причину провала инфовойны Киева

Вчера, 07:19

США предупредили Россию о последствиях в случае смерти Навального

18-04-2021, 18:49

Политолог рассказал о том, сколько продлится конфликт на Донбассе

18-04-2021, 16:09

Немцы с опаской восприняли идею об ядерном статусе Украины

18-04-2021, 12:44

Бородай: «Для США еще лучше, если из-за войны с Россией Украина вовсе развалится»

18-04-2021, 00:09

Сивков заявил о неспособности ВМФ РФ удержать Курилы от захвата США и Японией

17-04-2021, 20:29

РФ передала ДНР и ЛНР комплексы для уничтожения турецких Bayraktar TB2

17-04-2021, 18:59

Посол РФ в Германии призвал Запад отказаться от дезинформации о ситуации на Донбассе

17-04-2021, 14:19

Вассерман считает, что Байден на встрече с Путиным «выкатит свои гнилые предъявы»

17-04-2021, 11:49

Владимир Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой

17-04-2021, 09:19

В Китае предупредили Украину о последствиях вступления в НАТО для отношений с Россией

17-04-2021, 00:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров