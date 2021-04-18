Киев требует членства в ЕС и НАТО

Украина продолжает проситься в НАТО и ЕС. К просьбам Зеленского присоединился посол в Германии Андрей Мельник. Киев уже переходит на приказной тон, напирает на вину немцев во Второй мировой и на возможность возвращения Украине ядерного статуса. Хотя командующий операцией украинских сил на Донбассе Сергей Наев заявил, что ВСУ справятся и без союзников.

После переговоров с Эммануэлем Макроном Зеленский признался, что хотел бы слышать конкретику, когда это может произойти. Он также добавил, что в июне будет встреча альянса НАТО и тогда Киев поймет, какие страны дадут сигнал.

Украинский президент также сказал, что сигналы уже поступали от Прибалтики. Так, латвийский министр Эдгарс Ринкевичс обеспокоен медлительностью Брюсселя. Зеленский пожаловался на то, что Украину держат в прихожей ЕС и НАТО бесконечно.

Между тем государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон пояснил, что интеграция Украины в Евросоюз не является темой для разговора на высоком уровне. А представитель правительства Германии Ульрика Деммер отметила, что относительно вступления Украины в НАТО и ЕС никаких шагов не предусмотрено.

Что-то похожее сказал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который подчеркнул, что помощь нужна, чтобы Киев мог обеспечить свою безопасность самостоятельно.

Украину так и не приняли в европейскую семью, хотя обещаниям, данным в ходе евромайдана, уже исполнилось семь лет. Рейтинг Зеленского и его партии «Слуга народа» стремительно и неудержимо скатывается вниз.

Стоит сказать, что в последнее время страны Запада уже не опираются на договоренности и действуют в угоду интересам США. Но западные эксперты считают, что желания Киева войти в военный блок едва ли будут исполнены, поскольку они идут вразрез с интересами США. Бывший заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что дискуссия о принятии Украины в НАТО перессорит членов альянса в то время, когда их нужно сплотить против России.

В свою очередь исследователь из Американского института предпринимательства Элизабет Броу заявила, что вступление Украины в НАТО вынудит альянс сосредоточиться на военном конфликте на Донбассе, а военной организации выгоднее демонстрировать России «стратегическую двусмысленность». А генеральный секретарь Норвежского атлантического комитета Кейт Бундт отмечает, что не видит перспектив у Украины стать членом НАТО из-за сложившейся в этой стране ситуации в политической, экономической и военной сферах. Сейчас на Западе все чаще звучат призывы ограничиться предоставлением Киеву военной помощи, вооружений и военных консультантов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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