Киев требует членства в ЕС и НАТО

Сегодня, 10:09

0

Image 16+
Киев требует членства в ЕС и НАТО

Украина продолжает проситься в НАТО и ЕС. К просьбам Зеленского присоединился посол в Германии Андрей Мельник. Киев уже переходит на приказной тон, напирает на вину немцев во Второй мировой и на возможность возвращения Украине ядерного статуса. Хотя командующий операцией украинских сил на Донбассе Сергей Наев заявил, что ВСУ справятся и без союзников.

После переговоров с Эммануэлем Макроном Зеленский признался, что хотел бы слышать конкретику, когда это может произойти. Он также добавил, что в июне будет встреча альянса НАТО и тогда Киев поймет, какие страны дадут сигнал.

Украинский президент также сказал, что сигналы уже поступали от Прибалтики. Так, латвийский министр Эдгарс Ринкевичс обеспокоен медлительностью Брюсселя. Зеленский пожаловался на то, что Украину держат в прихожей ЕС и НАТО бесконечно.

Между тем государственный секретарь при МИД Франции Клеман Бон пояснил, что интеграция Украины в Евросоюз не является темой для разговора на высоком уровне. А представитель правительства Германии Ульрика Деммер отметила, что относительно вступления Украины в НАТО и ЕС никаких шагов не предусмотрено.

Что-то похожее сказал и генсек НАТО Йенс Столтенберг, который подчеркнул, что помощь нужна, чтобы Киев мог обеспечить свою безопасность самостоятельно.

Украину так и не приняли в европейскую семью, хотя обещаниям, данным в ходе евромайдана, уже исполнилось семь лет. Рейтинг Зеленского и его партии «Слуга народа» стремительно и неудержимо скатывается вниз.

Стоит сказать, что в последнее время страны Запада уже не опираются на договоренности и действуют в угоду интересам США. Но западные эксперты считают, что желания Киева войти в военный блок едва ли будут исполнены, поскольку они идут вразрез с интересами США. Бывший заместитель генсекретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что дискуссия о принятии Украины в НАТО перессорит членов альянса в то время, когда их нужно сплотить против России.

В свою очередь исследователь из Американского института предпринимательства Элизабет Броу заявила, что вступление Украины в НАТО вынудит альянс сосредоточиться на военном конфликте на Донбассе, а военной организации выгоднее демонстрировать России «стратегическую двусмысленность». А генеральный секретарь Норвежского атлантического комитета Кейт Бундт отмечает, что не видит перспектив у Украины стать членом НАТО из-за сложившейся в этой стране ситуации в политической, экономической и военной сферах. Сейчас на Западе все чаще звучат призывы ограничиться предоставлением Киеву военной помощи, вооружений и военных консультантов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Киев требует членства в ЕС и НАТО

Сегодня, 10:09

Политолог Кедми заявил о невозможности присоединения Донбасса к РФ

Сегодня, 08:59

Эксперт заявил, что конфликт между США и Россией контролировать невозможно

Вчера, 20:59

Аналитики рассказали о намерении России вернуть воду в Крым

Вчера, 20:44

Украинский генерал: Киев деморализует ВСУ

Вчера, 12:29

Отношения между РФ и Чехией подорваны взрывом боеприпасов

Вчера, 11:29

Военный эксперт сообщил о невозможности контролировать конфликт между Россией и США

Вчера, 11:09

Сатановский объяснил цель шпионского скандала в Чехии

Вчера, 09:39

Пушилин на передаче у Соловьева назвал причину провала инфовойны Киева

Вчера, 07:19

США предупредили Россию о последствиях в случае смерти Навального

18-04-2021, 18:49

Политолог рассказал о том, сколько продлится конфликт на Донбассе

18-04-2021, 16:09

Немцы с опаской восприняли идею об ядерном статусе Украины

18-04-2021, 12:44

Бородай: «Для США еще лучше, если из-за войны с Россией Украина вовсе развалится»

18-04-2021, 00:09

Сивков заявил о неспособности ВМФ РФ удержать Курилы от захвата США и Японией

17-04-2021, 20:29

РФ передала ДНР и ЛНР комплексы для уничтожения турецких Bayraktar TB2

17-04-2021, 18:59

Посол РФ в Германии призвал Запад отказаться от дезинформации о ситуации на Донбассе

17-04-2021, 14:19

Вассерман считает, что Байден на встрече с Путиным «выкатит свои гнилые предъявы»

17-04-2021, 11:49

Владимир Жириновский предложил перекрыть Днепр дамбой

17-04-2021, 09:19

В Китае предупредили Украину о последствиях вступления в НАТО для отношений с Россией

17-04-2021, 00:14

Представитель ЕС: Вопрос о членстве Украины в Евросоюзе пока не стоит

16-04-2021, 22:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров