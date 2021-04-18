Политолог Кедми заявил о невозможности присоединения Донбасса к РФ

Израильский дипломат, политолог и военный эксперт Яков Кедми заявил о том, что Владимир Путин никогда не пойдет на присоединение ДНР и ЛНР к России. По словам аналитика, это является нелогичным шагом и противоречит той политике, которую Кремль осуществлял по отношению к Киеву с момента разворачивания конфликта на Донбассе. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Экс-руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми проанализировал взаимоотношения России и Украины на фоне противостояния в Донбассе, и сделал вывод, что Россия не пойдет на официальное признание республик Донецка и Луганска.

«Если Владимир Путин публично признает создание ДНР и ЛНР, а также согласится на присоединение республик к России, то это будет означать крах всей той политики, которая велась по отношению к Украине все эти годы. Путин определенно хочет, чтобы вся Украина была другой, ведь для него разницы нет между Донецком, Одессой, Харьковом, Киевом», - сообщил израильский эксперт в ходе эфира Rutube-канала «Обратный отсчет».

Яков Кедми подчеркнул, что если российский президент удовлетворится только частью Донецкой и Луганской областей, это будет означать, что он отказался от всей Украины.

«Я уверен, что Владимир Путин не пойдет на такой шаг. Это нелогично и противоречит стратегии Москвы. Это нетипично и для самого Путина, каким он был и каким он вырисовывается в качестве руководителя России», - добавил аналитик.

Кедми также отметил, что внутриполитическая обстановка на Украине находится «на стадии взрыва», и России не придется захватывать украинские земли — граждане Украины сами устроят масштабный бунт, и свергнут действующее правительство.

«Россия не намерена отказывать украинцам в той помощи, о которой они просят —стать свободными от той губительной политики украинских властей, которая ведется против них уже долгие годы. Но Россия никогда не применит насильственный метод. Я хочу успокоить граждан Украины и России —когда наше руководство планирует и думает, то все немного глубже и обстоятельней, чем просто предполагают люди. Решение проблемы в любом случае будет неожиданным для большинства», -добавил Кедми.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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