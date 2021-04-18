Аналитики рассказали о намерении России вернуть воду в Крым

Россия пытается добиться возобновления подачи питьевой воды в Крым и для этого временно перекрыла Керченский пролив для иностранных военный кораблей с 24 апреля по 31 октября. Такой вывод сделал известный военный эксперт, полковник Николай Шульгин. Он напомнил, что подобные меры связаны с проведением учений Военно-морского флота РФ, которые пройдут в этом районе.

Закрыв Керченский пролив, Москва оказывает давление на Киев, который еще в 2014 году перекрыл Северо-Крымский канал, сказал Шульгин. На фоне засухи и обострения проблем с водоснабжением полуострова Россия начала действия, направленные на то, чтобы запустить в Крым воды Северо-Крымского канала, идущие от Днепра в районе Новой Каховки.

Эксперт считает, что действия российских кораблей в районе Керченского пролива являются демонстрацией силы. Москва показывает Киеву, что готова идти на решительные меры, чтобы вернуть водоснабжение в Крым.

С Шульгиным согласился генерал-лейтенант Юрий Неткачев, который не исключил проведения военной операции, с помощью которой Москва сможет восстановить водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, пишет nation-news.ru .

Неткачев считает, что Россия располагает инструментами воздействия на украинскую власть, которые может использовать в случае, если Киев не согласится возобновить подачу воды Крыму.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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