Эксперт заявил, что конфликт между США и Россией контролировать невозможно

Евгений Бужинский, руководитель центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что сейчас сложилась ситуация, когда может начаться военный конфликт. Он упомянул, что прошлым летом в российской армии проходил завершающий период обучения, при этом в Южном и Западном военном округах была сосредоточена группировка в 150 тысяч человек и было задействовано 20 тысяч единиц техники, однако тогда никто не устраивал по этому поводу истерику, а сейчас засняли четыре тысячи и поднялась шумиха.

Генерал-лейтенант добавил, что сейчас его больше беспокоит Крым, где может быть устроена провокация. Если так произойдет, то это будет расценено как прямое нападение на Россию, пишет vesti.ru .

По мнению эксперта, вооруженный конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Все закончится катастрофически, так как ни одна из сторон не может себе позволить быть побежденной, сказал Бужинский.

Он также предположил, что санкционная спираль будет раскручиваться. Говоря о возможной встречи президентов России и США, он высказал сомнения насчет общих тем, так как у сторон противоположные позиции. Конечно, можно обсуждать вопрос кибербезопасности, сказал эксперт.

Помимо прочего, Бужинский заявил, что российские войска следует размещать на территории Белоруссии, прежде всего в районах, граничащих с Польшей, чтобы пресечь партизанское движение и попытки устроить провокации.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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