Эксперт заявил, что конфликт между США и Россией контролировать невозможно

Евгений Бужинский, руководитель центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ, генерал-лейтенант запаса в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что сейчас сложилась ситуация, когда может начаться военный конфликт. Он упомянул, что прошлым летом в российской армии проходил завершающий период обучения, при этом в Южном и Западном военном округах была сосредоточена группировка в 150 тысяч человек и было задействовано 20 тысяч единиц техники, однако тогда никто не устраивал по этому поводу истерику, а сейчас засняли четыре тысячи и поднялась шумиха.
Генерал-лейтенант добавил, что сейчас его больше беспокоит Крым, где может быть устроена провокация. Если так произойдет, то это будет расценено как прямое нападение на Россию, пишет vesti.ru.
По мнению эксперта, вооруженный конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Все закончится катастрофически, так как ни одна из сторон не может себе позволить быть побежденной, сказал Бужинский.
Он также предположил, что санкционная спираль будет раскручиваться. Говоря о возможной встречи президентов России и США, он высказал сомнения насчет общих тем, так как у сторон противоположные позиции. Конечно, можно обсуждать вопрос кибербезопасности, сказал эксперт.
Помимо прочего, Бужинский заявил, что российские войска следует размещать на территории Белоруссии, прежде всего в районах, граничащих с Польшей, чтобы пресечь партизанское движение и попытки устроить провокации.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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