Украинский генерал: Киев деморализует ВСУ

Сегодня, 12:29

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Украинский генерал: Киев деморализует ВСУ
Депутат Верховной рады Михаил Забродский

У Киева нет возможности должным образом содержать армию, поэтому ВСУ испытывают дефицит финансовых средств, что негативным образом сказывается на их техническом обеспечении и моральном состоянии. Об этом в интервью украинскому телеканалу «Эспрессо» рассказал бывший командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ, депутат Верховной рады Михаил Забродский. По его словам,

военнослужащим не повышали жалование уже более двух лет. Заметим, что в украинской армии фактор материального стимулирования является одним из самых главных.

Забродский также отмечает, что он не хочет использовать такую формулировку как «деморализация», но, нельзя не обращать внимания на факты, которые явно не способствуют поднятию боевого духа армии.

Бывший командующий десантно-штурмовыми войсками отмечает, что бюджет не предусматривает повышения жалования военнослужащим, как и другие оборонные расходы, пишет riafan.ru.

Политик также сообщил, что уже второй год подряд госзаказ для ВСУ находится на грани срыва.

Отметим, что генерал Михаил Забродский в 2017 году принял командование войсками ВС Украины. Он участвовал в боевых действия в ЛДНР. СК РФ возбудил против Забродского уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны, а также о геноциде.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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