США без предупреждения перебрасывают войска к российской границе

Сегодня, 19:34

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США без предупреждения перебрасывают войска к российской границе

Профессор дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров считает, что противостояние между Россией и Западом привело к возвращению эпохи холодной войны. США со своими партнерами начали нарушать международные правовые нормы, что может привести к серьезным последствиям. Нынешние события уже получили название «Холодная война 2.0», замечает эксперт.

США навязывают свои правила мирового порядка и продолжают давить на Россию. В будущем противостояние будет дополняться провокациями на границах и другими инцидентами, заметил Винокуров. Профессор осудил попытки скрыть провокации США под видом учений. Запад продолжает провоцировать Россию тем, что  без предупреждения  размещает свои войска у границ страны. Винокуров заметил, что похожие учения были и раньше, однако события сегодняшнего дна можно считать из ряда вон выходящими. США потеряли весь талант дипломатии и стали дворовыми хулиганами, заявил профессор.

Недавно США сообщили о подготовке нового пакета антироссийских санкций. После этого Джо Байден позвонил Владимиру Путину и предложил провести переговоры, встретившись на нейтральной территории, пишет riafan.ru.

По мнению экспертов, США ведут «двойную игру», продолжая оказывать давление и стараясь выйти на диалог.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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