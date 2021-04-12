Франция намерена оказать помощь украинской армии в случае наступления в Донбассе

Сегодня, 16:34

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Франция намерена оказать помощь украинской армии в случае наступления в Донбассе

В случае начала широкомасштабных военных действий на Донбассе со стороны ВСУ Россия окажет ЛДНР необходимую поддержку. Об этом ранее заявили в Кремле. Киев в свою очередь пытается заручиться поддержкой Запада. Владимир Зеленский отправился в Париж обсуждать французскую помощь.

Франция, которая выступает за стабилизацию ситуации в Донбассе, заявила о намерениях предоставить ВСУ помощь в виде средств боевой авиации, однако подтверждений этой информации пока что нет.

Сейчас ситуация на Донбассе накалена до предела. Здесь находятся крупнейшие силы ВСУ, а также дополнительное вооружение. Аналитики отмечают, что если Франция захочет присоединиться к ВСУ, Россия предпримет меры по защите региона.

По мнению военного обозревателя Олега Лукьянова, оснований говорить о намерении Франции оказать Киеву поддержку нет никаких, пишет avia.pro. Страны НАТО не намерены осуществлять военное вмешательство в конфликт на стороне Украины. Кроме того, звонок Джо Байдена Владимиру Путину говорит о том, что запад созрел для понимания, что с Россией можно решать вопросы только за столом переговоров.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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