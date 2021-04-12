NetEase: Россия подала НАТО уже три предупреждающих сигнала

Вчера, 23:44

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NetEase: Россия подала НАТО уже три предупреждающих сигнала

Авторы китайского издания NetEase уверены, что серьезный потенциал России позволит ей отразить любую провокацию потенциального противника. 

Так, в последнее время в Черном море, близ российских границ, все чаще замечают присутствие военных кораблей и истребителей, которые принадлежат странам-участницам НАТО. Кроме того, довольно часто на этих территориях Альянс вместе с США устраивают совместные военные учения. Китайцы считают, что таким способом Вашингтон пытается нарастить свое военное влияние в Черном море.

При этом авторы NetEase напомнили, что Россия решительно отвечает на угрозы со стороны США. Так, в течение всего одного месяца страна провела сразу несколько военных учений, которые продемонстрировали серьезный потенциал российской армии.

В ходе тренировок в водах Арктики 3 подводные лодки ВМФ России продемонстрировали впечатляющий трюк, который представлял собой всплытие с проломом толстых льдин. Данными маневрами Москва как бы показала Западу возможности своего флота, готового наносить внезапные удары даже в труднодоступных местах.

ВВС России также осуществили впечатляющие маневры. В учениях за Полярным кругом были задействованы истребители МиГ-31БМ. Самолетам удалось перехватить и уничтожить условный самолет противника при помощи ракет типа «воздух – воздух». По мнению китайских авторов, Москва показала Вашингтону, что воздушное пространство страны находится под надежной защитой.

И последним моментом проявления могущества российской армии стал вывод сразу 6 подводных лодок класса «Кило» в Черное море.

Этими тремя демонстрациями Россия сделала три условных предупреждающих сигнала НАТО, показав, что готова отразить любую угрозу безопасности страны.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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