В Москве объяснили, почему Россия не может обеспечить перемирие в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта, поэтому не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе.

Россия, используя свое влияние, может работать над тем, чтобы выполнялись достигнутые договоренности, заявил представитель Кремля. Перемирие касается сторон, которые находятся на линии разделения: ВСУ и силы самопровозглашенных республик Донбасса, сказал Песков, комментируя заявление главы киевской делегации в контактной группе Леонида Кравчука о том, что Россия не поддержала его предложение об обеспечении соблюдения перемирия в Донбассе, пишет ria.ru .

Песков также подчеркнул, что Россия прикладывает все усилия для выполнения соглашений о прекращении огня на востоке Украины. Он добавил, что достигнутые по этому вопросу договоренности должны выполняться обеими конфликтующими сторонами.