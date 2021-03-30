В Москве объяснили, почему Россия не может обеспечить перемирие в Донбассе

Сегодня, 16:49

Александр Зуев

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В Москве объяснили, почему Россия не может обеспечить перемирие в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ  Дмитрий Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта, поэтому не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе.

Россия, используя свое влияние, может работать над тем, чтобы выполнялись достигнутые договоренности,  заявил представитель Кремля. Перемирие касается сторон, которые находятся на линии разделения: ВСУ и силы самопровозглашенных республик Донбасса, сказал Песков, комментируя заявление главы киевской делегации в контактной группе Леонида Кравчука о том, что Россия не поддержала его предложение об обеспечении соблюдения перемирия в Донбассе, пишет ria.ru.

Песков также подчеркнул, что Россия прикладывает все усилия для выполнения соглашений о прекращении огня на  востоке Украины. Он  добавил, что достигнутые по этому вопросу договоренности должны выполняться обеими конфликтующими сторонами.

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