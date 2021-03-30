Медведчук оценил переговоры Путина, Меркель и Макрона без Зеленского

Встреча «нормандской четверки», о которой стало известно на днях, не предполагала участия президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, выступая в эфире одного из телеканалов, передает Regnum.

По его словам, Киев не сделал ничего для того, чтобы стать участником переговоров в «нормандском формате», тогда как лидеры России, Германии и Франции преследовали цель обсудить не только ситуацию на Донбассе, но и другие события на мировой арене.

«Думаю, что разговор, который состоялся между Путиным, Меркель и Макроном, — это естественный разговор по проблемам, которые наболели и которые являются актуальными сегодня в мире. То, что там обсуждали Украину, это тоже является объективным фактором. И, самое главное, объективным фактором — что ее обсуждали без Зеленского… Были и другие вопросы актуальные, которые обсуждали три лидера», — отметил Медведчук.

Он добавил, что если бы на встрече присутствовал Зеленский, можно было бы говорить о переговорах в «нормандском формате». Хотя на данном этапе это вряд ли возможно - Киев не выполнил взятые ранее обязательства. В Москве же неоднократно подчеркивали, что «нормандская четверка» может встретиться только по итогам выполнения принятых 9 декабря 2019 года в Париже договоренностей.

«Разумеется, участие Зеленского не могло иметь место в первую очередь потому, что Украина, не имея на то политической воли, не выполнила парижское коммюнике», — пояснил Виктор Медведчук.

Напомним, пресс-служба Зеленского отреагировала на проведенную встречу лидеров трех государств. В заявлении говорится, что Украина продолжит вести переговоры со всеми странами нормандского формата. Однако никакие решения без участия Киева относительно Украины приниматься не могут и не будут.