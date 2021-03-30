Политолог: Война в Донбассе может быть объявлена в любой момент

Политический эксперт Андрей Головачев высказал свои прогнозы относительно обострения конфликта на территории Донбасса. Также он отметил, что на данный момент интенсивность боев уже значительно усилилась. Об этом сообщает «Дни.ру».

По мнению политолога, после того, как президентом Украины стал Владимир Зеленский, ситуация на юго-востоке Украины значительно ухудшилась. Все потому, что новый глава государства просто не смог подавить людей, которые поддерживают войну в Донбассе. К таким относятся, например, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Головачев убежден в том, что масштабные военные действия на территории Донбасса могут вспыхнуть фактически в любой момент. Так, например, недавно в Украине были изменены правила военного призыва. Зеленский уже подписал указ об изменениях. Согласно корректировкам, теперь президент имеет право без получения разрешения от Верховной рады мобилизовать резервистов.

«Война может начаться в любой момент», - заявил Головачев.

Политолог считает, что изменить ситуацию в лучшую сторону президент Украины смог, если бы сразу же после вступления на пост президента Зеленский отправил в отставку министра и всех радикально настроенных силовиков.