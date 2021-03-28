Столтенберг: НАТО намерено полностью избавиться от сдерживания в отношениях с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности отказаться от политики сдерживания в отношениях с Россией.

Он подчеркнул, что Альянс будет применять жесткие меры в случае любой агрессии со стороны России. В НАТО готовы к тому, чтобы применить «Пятую статью» для того, чтобы отразить «русскую угрозу».

Речь идет о том, что страны военного блока будут коллективно реагировать на любые угрозы, в том числе военными. Что подразумевает формулировка «коллективное реагирование» Столтенберг разъяснять не стал.

«Наш потенциальный противник никогда не узнает, когда мы применим статью 5. Мы используем ее тогда, когда посчитаем нужным», — говорится в заявлении генсека.

Комментируя заявление Столтенберга, эксперты говорят о том, что это сигнал о снятии «красных линий» касательно действий в отношении России. То есть любые шаги РФ НАТО может расценить как военную агрессию и объявление войны.

Такая риторика, отмечают политологи, нацелена на то, чтобы запугать Россию, поскольку к войне с РФ Запад не стремится. И, судя по риторике альянса, говорить о снижении градуса напряжения в отношениях между НАТО и Россией пока не приходится.