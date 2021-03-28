Военный эксперт: НАТО хочет связать Россию «по рукам и ногам»

Военный эксперт Алексей Леонков отреагировал на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о готовности альянса противостоять России. Комментируя речь Столтенберга, который заявил, что НАТО никогда не предоставит потенциальному противнику привилегию знать, когда альянс задействует статью 5 (о применении коллективной силы НАТО), эксперт сказал, что Запад не унимается и НАТО не соблюдает границы. Эксперт также заявил, что слова о готовности альянса воевать с Россией указывают на дистрофию международного права.

По мнению Леонкова, слова Столтенберга неслучайно прозвучали на фоне обострения ситуации в Донбассе. Подводя итог, эксперт заметил, что раньше только для США международные законы были не писаны, а теперь - и для всех стран НАТО, пишет tsargrad.tv .

Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов применить силу, даже если агрессия против стран-членов будет совершена с использованием невоенных средств. Генсек НАТО уверен, что таким образом другие страны хотели подорвать позиции альянса, расколоть и атаковать его.