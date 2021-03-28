Британцы не признают наличия угрозы для Лондона со стороны Китая и России

Сегодня, 12:14

Александр Зуев

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Британцы не признают наличия угрозы для Лондона со стороны Китая и России

Портал The Telegraph опубликовал доклад Минобороны Великобритании о главных врагах страны — Китае и России. Как отмечено в документе, Россия наращивает свое военное присутствие за рубежом. Она разместила военно-воздушные и военно-морские базы в Сирии, а также направила своих наемников в Ливию и Центральноафриканскую Республику. А в минувшем году Москва объявила о сделке с Суданом по созданию своей военно-морской базы в Индийском океане.

Также подчеркивается, что в 2017 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что народно-освободительная армия Китая планирует к 2049 году стать способной «сражаться и побеждать» в мировых войнах. Военно-морской флот Китая, который насчитывает около 350 кораблей и подводных лодок, в том числе более 130 основных надводных боевых кораблей, сегодня является крупнейшим в мире.

Ожидается, что к 2030 году ВМС КНР будет иметь на плаву пять авианосцев и расширит свой флот эсминцев.

Как отмечает портал, это вызывает тревогу как на Западе, так и в Тайване, во Вьетнаме и на Филиппинах. Сегодня обе страны за последние несколько десятилетий вложили большие средства в модернизацию своих ВС.

Читатели портала высказали мнение о том, что страхи навеяны неэффективностью британских вооруженных сил. Говоря о России, пользователи сети заявили, что она - союзник «белого Запада» в борьбе с исламским терроризмом. Также было отмечено, что Лондону стоит меньше слушать американских демократов.

Они отметили, что не понимают, почему политики считают русских врагами. Иными словами, британцы не признают, что Китай и Россия несут угрозу для Лондона, пишет inosmi.ru.

«В реальном мире Британию оккупируют тысячи резиновых лодок иммигрантов, которые пробираются к нам через Ла-Манш. Реальный враг уже стучится в нашу дверь!» — написал один из комментаторов.

Другой пользователь заметил, что русские гораздо лучше снабжают свою армию вооружениями, особенно танками, артиллерией и ракетами.

«России нужна мощная армия, но не против нас» - написал еще один читатель.

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