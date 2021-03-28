NI рассказал, как Россия и Китай смешали карты НАТО в Средиземноморье

Сегодня, 08:24

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NI рассказал, как Россия и Китай смешали карты НАТО в Средиземноморье

NI раскрыл, как Россия и Китай смешали карты НАТО в Средиземноморье.

Стратегию НАТО в Средиземном море придется подкорректировать в связи с укреплением российско-китайского союза. Так считает американский эксперт Гиббс Маккинли. Причем, такой союз - одна из самых актуальных для НАТО современных угроз. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия», ссылаясь на The National Interest.

«Трансатлантический альянс должен скорректировать свои расчеты в Средиземноморье чтобы смягчить эти вызовы. Это нелегкий подвиг», – отметил Гиббс Маккинли.

Он указал, что, спустя довольно долгое время, Россия вновь становится влиятельной в Черном и Средиземном морях. В этих регионах Китай является сравнительно новым игроком, в то же время, его амбициозные торгово-экономические инициативы могут дать свои результаты. И как в пословице «Одна голова хорошо, а две - лучше», партнерство России и Китая получит значительно большее влияние, чем по отдельности у каждой страны.

«Развивающееся партнерство между Китаем и Россией в Средиземноморье усложняет расчеты Североатлантического альянса», – подчеркнул эксперт.

Москва не только помогает китайским военным набраться опыта. В регионе укрепляются и политические связи.

«Совместные операции России и Китая свидетельствуют об их готовности и способности держаться вместе», – считает Маккинли.

По его мнению, аналогично следует поступать и США - развивать сотрудничество с европейскими союзниками в Средиземноморье. В настоящее время странам из блока НАТО не хватает сплоченности.

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