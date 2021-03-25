В Киеве публично пригрозили выдворить россиян из Крыма

Украинский вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников публично заявил, что как только Крым перестанет быть «оккупирован» Россией, Киев тут же выгонит оттуда россиян, которые переехали на полуостров с материковой части РФ. Об этом пишет «РИА Новости».

Резников отметил, что на сегодняшний день на территории Крыма пребывают ориентировочно 500 тысяч россиян, что является «военным преступлением».

«Эти люди — не граждане Украины, они являются пособниками преступления. Поэтому их судьба предрешена. И хоть я не люблю слово депортация, поскольку это отголосок сталинского режима, но это именно то, что ожидает россиян, которые приехали в Крым», - заявил Резников.

Украинский политик подчеркнул, что согласно законодательству Киев имеет полное право выдворить из страны «нежелательных лиц», в список которых, конечно же, попали россияне, живущие сейчас в Крыму.

«Ответы в такой войне могут быть только гибридными. Они не могут быть точно такими же, они должны быть ассиметричными», - завуалированно заявил Алексей Резников.