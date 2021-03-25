Сербам понадобилось 18 секунд, чтобы сбить американский F-117

Сегодня, 15:49

Анна Лисова

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Сербам понадобилось 18 секунд, чтобы сбить американский F-117

В 22-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Югославии отставной полковник югославской армии, командир 250-й бригады ПВО Золтан Дани передал в Русский дом в Белграде часть сбитого бомбардировщика F-117, которого удалось поразить югославским военным 27 марта 1999 года, на третий день агрессии сил НАТО, рассказывает ТК Звезда.

Этот самолет НАТО был сбит советскими ракетами ПВО С-125 «Нева», которым располагали югославские военные. А обнаружил его советский локатор П-18. Самолет был обнаружен и сбит в считанные секунды. 

По словам Золтона Дани, то, что удалось сбить F-117, который американцы преподносили как вершину конструкторской мысли, неимоверно подняло дух войск и доказало, что натовская армия не такая уж непоколебимая. 

Стоит отметить, что передача обломков натовского «самолета-невидимки» проходила после презентации книги «Падение ночного ястреба» полковника Третьего ракетного дивизиона ПВО Союзной Республики Югославия Славиши Голубовича.

В посольстве России в Сербии подчеркнули, что остановить удары Североатлантического альянса удалось путем переговоров и далее ситуация вокруг Косово и Метохия регулировалась в дипломатическом русле. И важно допустить, подчеркнули русские дипломаты, чтобы «подобной агрессии НАТО против Югославии никогда не должно повториться»

Напомним: 24 марта 1999 года НАТО начало бомбардировки Югославии. В ходе 78 дней атак были не только уничтожены дома и инфраструктурные объекты, но и погибли около двух тысяч мирных жителей. 

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