«Россия далеко зашла»: США раскрыли цель переброски войск в Арктику.

США в стремлении абсолютного господства намерены расширять свое присутствие в Арктике, постепенно распространяя влияние на весь регион: космические спутники, войска, новые виды вооружений и техники. У Пентагона появилась новая стратегия, в основе которой лежит полное вытеснение из этого холодного региона России и Китая. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на военного аналитика Николая Протопопова.

По мнению Пентагона, сегодняшняя Арктика - одновременно арена для соперничества, возможного конфликта и глобальной демонстрации силы. Кроме того, она - важная зона с богатейшими природными ресурсами. Здесь сосредоточено 13% мировых залежей нефти, более 30% залежей природного газа.

Усиление в регионе России, которая, по мнению США, стремится закрыть для других стран Арктику, амбиции Китая, неспособность американцев взять под контроль Северный морской путь заставляют Пентагон тревожиться не на шутку. Отсюда и новая стратегия.

И Россия, и КНР не жалеют средств для доминирования в Арктике, утверждает документ. Так, в регион поступают самые передовые разработки российской оборонной промышленности, реконструируются аэродромы, модернизируются радиолокационные станции.

«Арктика потенциально может стать спорным пространством, где главные соперники Соединенных Штатов — Россия и Китай — стремятся использовать военную и экономическую мощь для получения и сохранения доступа в регион в ущерб интересам США. В национальной стратегии Арктика рассматривается как коридор для расширения стратегической конкуренции великих держав между индо-тихоокеанским и европейскими регионами», — отмечается в документе.

Эксперт Протопопов уверен, что и США также не собираются отступать от своей цели установить свое господство в этом регионе. Действовать они будут своими методами: разработка новой методики по подготовке военных для службы в суровых условиях, создание спецтехники, вооружения и оборудования для постоянного пребывания в Заполярье. И в первую очередь Пентагон собирается разместить здесь многосферную оперативную группировку - MDTF, включающую крупные подразделения ВВС и ВМС.

В то же время, эксперт считает, что США пока еще новички в Арктике. И Пентагон признает, что в регионе лидирует Россия.