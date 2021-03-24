Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием президента Путина

Сегодня, 15:19

Ольга Громова

0

Image 16+
Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием президента Путина

Google исправила неточность, допущенную при переводе фразы с упоминанием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу американской компании.

Сложности с переводом возникли из-за фраз «Biden changed for bad» и «Putin changed for bad». Платформа Google ее в отношении американского президента перевела как «Байден изменился к лучшему».

Телеканал RT обратил внимание на то, что перевод точно такой же фразы, но с именем президента России, звучал как «Путин изменился в худшую сторону».

«Некорректный перевод исправили», - отчитались в пресс-службе корпорации.

В декабре минувшего года пользователи Google обратили внимание на искажение перевода некоторых фраз. В компании объяснили, что сложности, как правило, возникают при обучении программных алгоритмов переводчика на сетевых шаблонах.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием президента Путина

Сегодня, 15:19

США: миром должны править шестеро, включая Россию

Сегодня, 10:49

Алексей Венедиктов рассказал о переговорах Лукашенко с оппозицией

Сегодня, 08:14

В ВСУ показали кадры обстрела объекта НМ ДНР

Вчера, 23:14

Адвокатов Навального пустили в колонию в Покрове

Вчера, 16:04

Бондарев назвал непредсказуемым развитие отношений РФ и США

Вчера, 12:59

Военный эксперт представил два возможных сценария начала войны в Донбассе

24-03-2021, 18:04

Эксперт: Судьба Донбасса зависит от «вашингтонского обкома»

24-03-2021, 17:39

Генерал Смешко: Если русские поднимут ВКС, нас ждут большие проблемы

24-03-2021, 07:54

ЛДПР предлагает запретить брать интервью у убийц и насильников

23-03-2021, 21:19

Стрелков рассказал об угрозе для ополченцев ДНР и ЛНР

23-03-2021, 18:44

Sohu: флот РФ удивил НАТО двойным маневром в теплых морях

23-03-2021, 16:49

Японцы предложили жестко действовать против России в вопросе о Курилах

23-03-2021, 14:14

Эксперт назвал период, когда Киев примет решение о наступлении на Донбасс

23-03-2021, 11:14

Яков Кедми: «США еще поволнуются из-за России. У них останется не больше 5 минут»

21-03-2021, 23:44

Вассерман рассказал, как Киев готовит внезапный удар по Донбассу

21-03-2021, 21:04

Россия снова унизила НАТО игрой в подводные «кошки-мышки»

21-03-2021, 20:19

Андрей Сенченко пообещал, что россияне «покинут» Крым, назвав срок выезда

21-03-2021, 15:39

Сергей Сивохо высказался против силового сценария в Донбассе

21-03-2021, 13:24

Украина провоцирует конфликт в Донбассе с согласия Франции и Германии

21-03-2021, 07:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров