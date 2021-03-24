Google исправил неточность в переводе фразы с упоминанием президента Путина

Google исправила неточность, допущенную при переводе фразы с упоминанием президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу американской компании.

Сложности с переводом возникли из-за фраз «Biden changed for bad» и «Putin changed for bad». Платформа Google ее в отношении американского президента перевела как «Байден изменился к лучшему».

Телеканал RT обратил внимание на то, что перевод точно такой же фразы, но с именем президента России, звучал как «Путин изменился в худшую сторону».

«Некорректный перевод исправили», - отчитались в пресс-службе корпорации.

В декабре минувшего года пользователи Google обратили внимание на искажение перевода некоторых фраз. В компании объяснили, что сложности, как правило, возникают при обучении программных алгоритмов переводчика на сетевых шаблонах.