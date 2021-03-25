Косачев призвал РФ ответить на заявление НАТО о применении силы при невоенной угрозе

Сегодня, 00:49

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Косачев призвал РФ ответить на заявление НАТО о применении силы при невоенной угрозе
Член комитета по международным делам Константин Косачев

Косачев призвал Россию ответить на заявление НАТО о применении силы при невоенной угрозе.

Недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по поводу их намерения использовать силу даже при невоенной угрозе со стороны России, вызвало ответное заявление вице-спикера Совфеда, члена комитета по международным делам Константина Косачева. Он предложил оппонентам изменить свои взгляды на эту проблему. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Так, по словам Косачева, в альянсе должны либо пересмотреть свою позицию, либо признать за Россией право поступить так же.

«Думаю, России нельзя оставлять такие заходы без реакции. Считал бы правильным подготовить соответствующий перечень и предложить НАТО либо пересмотреть соответствующие установки, либо принять как данность право России поступать аналогичным образом (применять военную силу в ответ на невоенные угрозы, организовывать оборону своей территории за пределами собственных границ и так далее)», - отметил в Facebook Косачев.

В то же время он уверен, что по первому пути НАТО не пойдет (хотя это было бы желательно). Второй путь - не самый желанный, но все же «более неизбежен с учетом надменного и агрессивного поведения НАТО в международных делах». Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что НАТО собирается использовать свою военную силу не только в ответ на прямую силовую угрозу странам-участницам альянса, но также и если агрессия будет без применения оружия вроде кибератак.

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