В ВСУ показали кадры обстрела объекта НМ ДНР

Сегодня, 23:14

Александр Зуев

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В ВСУ показали кадры обстрела объекта НМ ДНР

На странице Facebook 54-й ОМБр ВСУ имени Ивана Мазепы появился ролик с кадрами артиллерийского обстрела позиций Народной милиции (НМ) ДНР.  Авторы публикации отмечают, что это видео «ответного» удара по ополченцам из бригады «Восток».

Иными  словами, украинские военные якобы открыли огонь в ответ на стрельбу со стороны бойцов «Востока», хотя на видео огонь военнослужащих ДНР не зафиксирован. Также видно, что окопы НМ ДНР пусты. Заявление об ответе по пустым позициям показывает ложь ВСУ о том, что войска самопровозглашенных республик стреляют первыми.

Утверждается, что ВСУ вели обстрел из оружия «разрешенного калибра», то есть не превышающего 73 мм.

Украинские силовики заявляют, что  несколько дней велась разведка укреплений противника. Также  они сообщают, что в результате артобстрела погибло несколько ополченцев. Съемку обстрела вел беспилотник, который находился на высоте нескольких десятков метров над местом обстрела.

Между  тем украинский блогер Necro Mancer предположил, что обстрел произошел на окраине Донецка еще в мае прошлого года.  Тогда украинские военные вели съемку при помощи дрона во время обстрела позиций «Востока». Место ведения  съемки похоже на кадры последнего ролика. Есть  предположение, что это произошло 9 мая 2020 года, когда бригада «Восток» отмечала шесть лет со дня основания. 

Сегодня журналист издания News Front Георгий Медведев опубликовал интервью с первым командиром подразделения Александром Ходаковским, который рассказал, что сейчас в ряды защитников Донбасса возвращаются бывшие ополченцы, ушедшие на «гражданку» после окончания «горячей фазы» боевых действий 2014-2015 годов.

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