Адвокатов Навального пустили в колонию в Покрове

Вадима Кобзева и Ольгу Михайлову, адвокатов российского оппозиционного политика Алексея Навального, пустили в колонию №2 города Покрова Владимирской области, где и содержат блогера. Об этом сообщил телеканал «Дождь».

Сообщается, что сторона защиты провела в ожидании три часа, после чего пришла девушка с КПП и сообщила, что адвокаты могут пройти на контрольно-пропускной пункт.

Адвокаты Навального наконец заходят на территорию колонии, где содержится политик



Видео: Василий Полонский / Дождь pic.twitter.com/JjIVHNjiyF — Дождь (@tvrain) March 25, 2021

Адвокат Ольга Михайлова допускает, что на решение сотрудников колонии пропустить адвокатов могли повлиять два обстоятельства. Первое - два дня подряд она активно звонила во ФСИН Владимирской области. Второе - письмо правозащитников.

Утром сегодня, 25 марта, актеры, писатели и журналисты, деятели культуры и общественники направили обращение директору ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

В тексте они напоминают о том, что в августе минувшего года Навальный был отравлен, но в колонии об этом факте, видимо, забыли, поскольку, как отмечается, «никакой реабилитационной и серьезной медикаментозной помощи он не получает». В этой связи они выказали в письме свои опасения за жизнь и здоровье политика из-за ухудшения состояния его здоровья.

В окружении оппозиционера сообщили, что резко ухудшилось здоровье у Навального в конце минувшей неделе, хотя во ФСИН говорили, что оно «стабильное и удовлетворительное».