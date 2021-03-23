Адвокатов Навального пустили в колонию в Покрове

Сегодня, 16:04

Ольга Громова

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Адвокатов Навального пустили в колонию в Покрове

Вадима Кобзева и Ольгу Михайлову, адвокатов российского оппозиционного политика Алексея Навального, пустили в колонию №2 города Покрова Владимирской области, где и содержат блогера. Об этом сообщил телеканал «Дождь».

Сообщается, что сторона защиты провела в ожидании три часа, после чего пришла девушка с КПП и сообщила, что адвокаты могут пройти на контрольно-пропускной пункт.

Адвокат Ольга Михайлова допускает, что на решение сотрудников колонии пропустить адвокатов могли повлиять два обстоятельства. Первое - два дня подряд она активно звонила во ФСИН Владимирской области. Второе - письмо правозащитников.

Утром сегодня, 25 марта, актеры, писатели и журналисты, деятели культуры и общественники направили обращение директору ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.

В тексте они напоминают о том, что в августе минувшего года Навальный был отравлен, но в колонии об этом факте, видимо, забыли, поскольку, как отмечается, «никакой реабилитационной и серьезной медикаментозной помощи он не получает». В этой связи они выказали в письме свои опасения за жизнь и здоровье политика из-за ухудшения состояния его здоровья.

В окружении оппозиционера сообщили, что резко ухудшилось здоровье у Навального в конце минувшей неделе, хотя во ФСИН говорили, что оно «стабильное и удовлетворительное».

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