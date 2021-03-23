Бондарев назвал непредсказуемым развитие отношений РФ и США

Вместо «перезагрузки» в отношениях между Соединенными Штатами и Российской Федерацией наблюдается острая фаза нестабильности и противостояния. Об этом во время пресс-конференции с военными атташе иностранных государств, которые аккредитованы в нашей стране, заявил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

По его словам, отношения между Москвой и Вашингтоном начали развиваться непредсказуемо. «Перезагрузка» сменилась острой фазой «противостояния и нестабильности» еще во времена президентства Трампа.

Одним из негативных факторов, которые не способствуют укреплению отношений, по мнению сенатора, является «неприкрытое вмешательство США во внутренние дела России и ее союзников на постсоветском пространстве».

Но невзирая на это, отметил Бондарев, «разум все-таки возобладал», и договор СНВ-3 между странами был продлен с возможностью его продления еще сроком на пять лет, передает Парламентская газета.