Генерал Смешко: Если русские поднимут ВКС, нас ждут большие проблемы

Игорь Смешко, ранее занимавший пост главы СБУ, не исключает, что ситуация на Донбассе может в любой момент обостриться и в конфликт подключится Россия. Ввиду этого Украина уже на этом этапе должна начать налаживать отношения с западными партнерами.

Российскую армию украинский эксперт охарактеризовал как мобилизованную, натренированную, обладающую стратегической логистикой. Уже давно на восточной границе региона сохраняется высокая численность российских военных подразделений. Вполне возможно, по словам Смешко, что напасть на Украину могут и со стороны Белоруссии.

И если в сухопутных войсках силы РФ и Украины приблизительно равны, то российские ВКС внушают бывшему главе СБУ серьезные опасения.

Ранее Смешко уже обращал внимание на то, что наступательная операция в Донбассе не является секретом, поэтому, пока не поздно, нужно обращаться к Западу.