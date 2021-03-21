ЛДПР предлагает запретить брать интервью у убийц и насильников

Сегодня, 21:19

0

Image 16+
ЛДПР предлагает запретить брать интервью у убийц и насильников

ЛДПР предложила запретить брать интервью у убийц и насильников.

После приключившегося скандала с телеведущей Ксенией Собчак, которая взяла интервью у недавно вышедшего из мест заключения «скопинского маньяка» Виктора Мохова, партия ЛДПР намерена подготовить законопроект, который запрещал бы проводить интервью с убийцами и насильниками. За нарушение этих норм предлагается административное наказание. Кроме того, лидер партии предложил отстранить телеведущую от эфира. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова одного из авторов инициативы, зампреда комитета ГД по образованию и науке Максима Зайцева. Политик уверен, что необходим запрет всяческих интервью у лиц, осужденных за насилие или убийство на законодательном уровне. 

«В современном обществе мы часто сталкиваемся с различными формами пропаганды определенных людей, которые пытаются себя пиарить, и, в том числе, среди них достаточно часто встречаются убийцы, насильники. Телеканалы и агентства, которые гонятся за рейтингом, зачастую пытаются чуть ли не обелить этих людей», - прокомментировал решение партии Зайцев.
И добавил: «Сейчас мы занимаемся подготовкой соответствующего законопроекта... Наказание должно быть невысоким, достаточно будет того, что на уровне государства будут введены ограничительные меры».

Владимир Жириновский также возмущен вышедшим документальном фильмом о Мохове, особенно тем, что тот хочет «заняться» одной из бывших пленниц, ведь она не может забеременеть после него. Жириновский уверен, таким людям нельзя давать деньги за участие в шоу.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Стрелков рассказал об угрозе для ополченцев ДНР и ЛНР

Сегодня, 18:44

Sohu: флот РФ удивил НАТО двойным маневром в теплых морях

Сегодня, 16:49

Японцы предложили жестко действовать против России в вопросе о Курилах

Сегодня, 14:14

Эксперт назвал период, когда Киев примет решение о наступлении на Донбасс

Сегодня, 11:14

Яков Кедми: «США еще поволнуются из-за России. У них останется не больше 5 минут»

21-03-2021, 23:44

Вассерман рассказал, как Киев готовит внезапный удар по Донбассу

21-03-2021, 21:04

Россия снова унизила НАТО игрой в подводные «кошки-мышки»

21-03-2021, 20:19

Андрей Сенченко пообещал, что россияне «покинут» Крым, назвав срок выезда

21-03-2021, 15:39

Сергей Сивохо высказался против силового сценария в Донбассе

21-03-2021, 13:24

Украина провоцирует конфликт в Донбассе с согласия Франции и Германии

21-03-2021, 07:29

Sohu: российские «Бореи» заставят Вашингтон замолчать

21-03-2021, 00:44

Украинский спецназовец обещал убить россиян, которые приедут в Донбасс

21-03-2021, 00:44

Климкин: РФ может пойти на широкомасштабное наступление на Донбассе и не только на Донбассе

20-03-2021, 23:14

Россия развернула танки и спецназ ВДВ на границе с Украиной в Крыму и Нижегородской области

20-03-2021, 19:34

Дмитрий Гордон объяснил, почему Россия не будет нападать на Украину

20-03-2021, 16:09

В Soha рассказали, как Путин разрушил главные военные планы США и НАТО

20-03-2021, 11:39

Посол России в США рассказал об извинениях от «простых американцев» за слова Байдена

20-03-2021, 11:09

В США создан концепт истребителя на замену F-16

20-03-2021, 01:04

Турция превратилась в главного подстрекателя войны Украины против России

20-03-2021, 00:44

В Киеве спрогнозировали полномасштабную войну на Донбассе

19-03-2021, 21:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров