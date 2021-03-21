ЛДПР предлагает запретить брать интервью у убийц и насильников

ЛДПР предложила запретить брать интервью у убийц и насильников.

После приключившегося скандала с телеведущей Ксенией Собчак, которая взяла интервью у недавно вышедшего из мест заключения «скопинского маньяка» Виктора Мохова, партия ЛДПР намерена подготовить законопроект, который запрещал бы проводить интервью с убийцами и насильниками. За нарушение этих норм предлагается административное наказание. Кроме того, лидер партии предложил отстранить телеведущую от эфира. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова одного из авторов инициативы, зампреда комитета ГД по образованию и науке Максима Зайцева. Политик уверен, что необходим запрет всяческих интервью у лиц, осужденных за насилие или убийство на законодательном уровне.

«В современном обществе мы часто сталкиваемся с различными формами пропаганды определенных людей, которые пытаются себя пиарить, и, в том числе, среди них достаточно часто встречаются убийцы, насильники. Телеканалы и агентства, которые гонятся за рейтингом, зачастую пытаются чуть ли не обелить этих людей», - прокомментировал решение партии Зайцев.

И добавил: «Сейчас мы занимаемся подготовкой соответствующего законопроекта... Наказание должно быть невысоким, достаточно будет того, что на уровне государства будут введены ограничительные меры».

Владимир Жириновский также возмущен вышедшим документальном фильмом о Мохове, особенно тем, что тот хочет «заняться» одной из бывших пленниц, ведь она не может забеременеть после него. Жириновский уверен, таким людям нельзя давать деньги за участие в шоу.