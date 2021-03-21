Стрелков рассказал об угрозе для ополченцев ДНР и ЛНР

Использование ВСУ авиации и беспилотных аппаратов создаст проблемы ополченцам Донбасса. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его мнению, украинская армия пустит в ход и авиацию, и беспилотники. Для ДНР и ЛНР опаснее всего невмешательство Москвы, считает Стрелков. Для защитников Донбасса опасность представляют не националисты, а полномасштабный удар Украины, заметил бывший министр обороны ДНР

Он акцентировал внимание на том, что 22 марта к Луганску стянулись силы «Правого сектора», что указывать на продолжение мобилизации в Украине.

Со Стрелковым не согласился бывший доброволец ДНР, публицист Павел Кухмиров. По его словам, подобные маневры замечались и ранее, пишет ura.news .

«Ситуация на линии фронта стабильно плохая много лет», - заявил Кухмиров.

Пребывание в Донбассе «Правого сектора» не обязательно является признаком готовящейся наступательной операции. Их могли призвать набраться боевого опыта или снизить напряжение внутри Украины, отметил доброволец.