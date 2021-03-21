Sohu: флот РФ удивил НАТО двойным маневром в теплых морях

Китайские военные эксперты прокомментировали успехи России в противостоянии с НАТО.

В этот раз аналитики Sohu прокомментировали маневры российских моряков в теплых морях, пишет ПолитРоссия .

Россия в который раз показала, что может успешно реагировать сразу на несколько острых ситуаций, не зацикливаясь на решении одной проблемы.

Несмотря на обострение ситуации в Донбассе, когда, казалось бы, все внимание РФ должно быть приковано к событиям в этом регионе, Россия переиграла НАТО в средиземноморье. План создать у границ РФ ситуацию, когда Москва будет вынуждена вмешаться и применить войска, провалился.

Так, российская подводная лодка «Ростов-на-Дону» переиграла корабли и авиацию НАТО в Средиземном море. Она вышла из сирийского порта Тартус, после чего исчезла с натовских радаров. Субмарину искали корабли и авиация, но найти ее так и не смогли. Позднее стало известно, что эта подводная лодка устроила засаду на американский авианосец у острова Крит.

После этого сразу шесть подводных лодок Черноморского флота РФ вышли в черноморскую акваторию, как только там начали свои учения силы НАТО. Обозреватели Sohu сравнили маневры ВМФ РФ в теплых морях с двойным ударом «в грудь НАТО».

Отметим, что на подобную реакцию, учитывая ситуацию у границ РФ, Альянс явно не рассчитывал.