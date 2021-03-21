Sohu: флот РФ удивил НАТО двойным маневром в теплых морях

Сегодня, 16:49

Анна Лисова

0

Image 16+
Sohu: флот РФ удивил НАТО двойным маневром в теплых морях

Китайские военные эксперты прокомментировали успехи России в противостоянии с НАТО. 

В этот раз аналитики Sohu прокомментировали маневры российских моряков в теплых морях, пишет ПолитРоссия

Россия в который раз показала, что может успешно реагировать сразу на несколько острых ситуаций, не зацикливаясь на решении одной проблемы. 

Несмотря на обострение ситуации в Донбассе, когда, казалось бы, все внимание РФ должно быть приковано к событиям в этом регионе, Россия переиграла НАТО в средиземноморье. План создать у границ РФ ситуацию, когда Москва будет вынуждена вмешаться и применить войска, провалился. 

Так, российская подводная лодка «Ростов-на-Дону» переиграла корабли и авиацию НАТО в Средиземном море. Она вышла из сирийского порта Тартус, после чего исчезла с натовских радаров. Субмарину искали корабли и авиация, но найти ее так и не смогли. Позднее стало известно, что эта подводная лодка устроила засаду на американский авианосец у острова Крит. 

После этого сразу шесть подводных лодок Черноморского флота РФ вышли в черноморскую акваторию, как только там начали свои учения силы НАТО. Обозреватели Sohu сравнили маневры ВМФ РФ в теплых морях с двойным ударом «в грудь НАТО». 

Отметим, что на подобную реакцию, учитывая ситуацию у границ РФ, Альянс явно не рассчитывал. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Японцы предложили жестко действовать против России в вопросе о Курилах

Сегодня, 14:14

Эксперт назвал период, когда Киев примет решение о наступлении на Донбасс

Сегодня, 11:14

Яков Кедми: «США еще поволнуются из-за России. У них останется не больше 5 минут»

21-03-2021, 23:44

Вассерман рассказал, как Киев готовит внезапный удар по Донбассу

21-03-2021, 21:04

Россия снова унизила НАТО игрой в подводные «кошки-мышки»

21-03-2021, 20:19

Андрей Сенченко пообещал, что россияне «покинут» Крым, назвав срок выезда

21-03-2021, 15:39

Сергей Сивохо высказался против силового сценария в Донбассе

21-03-2021, 13:24

Украина провоцирует конфликт в Донбассе с согласия Франции и Германии

21-03-2021, 07:29

Sohu: российские «Бореи» заставят Вашингтон замолчать

21-03-2021, 00:44

Украинский спецназовец обещал убить россиян, которые приедут в Донбасс

21-03-2021, 00:44

Климкин: РФ может пойти на широкомасштабное наступление на Донбассе и не только на Донбассе

20-03-2021, 23:14

Россия развернула танки и спецназ ВДВ на границе с Украиной в Крыму и Нижегородской области

20-03-2021, 19:34

Дмитрий Гордон объяснил, почему Россия не будет нападать на Украину

20-03-2021, 16:09

В Soha рассказали, как Путин разрушил главные военные планы США и НАТО

20-03-2021, 11:39

Посол России в США рассказал об извинениях от «простых американцев» за слова Байдена

20-03-2021, 11:09

В США создан концепт истребителя на замену F-16

20-03-2021, 01:04

Турция превратилась в главного подстрекателя войны Украины против России

20-03-2021, 00:44

В Киеве спрогнозировали полномасштабную войну на Донбассе

19-03-2021, 21:44

В Киеве призвали сжигать в печах ЛГБТ-подростков

19-03-2021, 19:24

Названо место прямого военного столкновения России и НАТО

19-03-2021, 17:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров