Японцы предложили жестко действовать против России в вопросе о Курилах

Сегодня, 14:14

Александр Зуев

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Японцы предложили жестко действовать против России в вопросе о Курилах

Пользователи Сети из Японии подняли тему Курильских островов. В издании Yahoo News Japan появился пост на эту тему и большое количество комментариев японцев. Большинство из них считают, что их власти должны пойти на «решительные меры» против России.

Японские пользователи не оценили дружественности России, о которой говорил посол РФ в Японии Михаил Галузин. Как известно, дипломат заявил о дружественном курсе Москвы по отношению к Токио. Японцы призывают к применению жестких мер в адрес Москвы. В частности, они призывают прервать все экономическое и гуманитарное взаимодействие с Россией и на нарушение морского и воздушного пространства отвечать ракетами.

По мнению пользователей, у Японии есть все шансы вернуть южные Курильские острова, пишет inosmi.ru.

Япония должна требовать у России все острова или удовлетвориться лишь двумя, отмечают пользователи. Никаких мирных договоров без островов, пишут комментаторы.

Напомним, после советско-японской декларации 1956 года мирный договор между Японией и Россией так и не был подписан. Граждане Японии считают южные Курильские острова, которые по окончанию Второй мировой войны отошли СССР, своими территориями. Москва не раз отмечала, что острова вошли в состав СССР по итогам войны. Но Токио руководствуется первым русско-японским договором, который был подписан еще в 1855 году. Япония требует передать острова Шикотан и Хабомаи в рамках декларации 1956 года. Россия не согласна с такой позицией.

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