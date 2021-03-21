Эксперт назвал период, когда Киев примет решение о наступлении на Донбасс

Военный журналист Юрий Котенок обратил внимание на сообщения турецких СМИ, которые пишут, что на Донбассе сосредоточена внушительная группировка войск Украины из 90 тысяч военнослужащих, 450 танков и 230 систем залпового огня.

По мнению Котенка, решающим периодом станет начало апреля, так как Киев уже не будет списывать свою нерешительность на погоду. Ранее Котенок сообщал о возможной провокации ВСУ на Донбассе 17-18 марта, но этот прогноз не оправдался.

Между тем Киев продолжает стягивать на восток Украины все новые и новые военные силы. Как отмечает Котенок, решение о наступлении принимает не только Украина, но и другие страны. Турция, которая оснастила ВСУ БПЛА «Байрактар», не в восторге от нерешительности украинского политического и военного руководства, затягивающего процесс наступления. Как известно, ВСУ должны были начать наступательную операцию еще 15 марта, однако этого не произошло.

Сейчас Киев списывает задержку на грязь, в которой застрянут танки, однако в апреле эти отговорки уже не сработают, и ВСУ придется идти с атакой на Донбасс, отмечает эксперт.