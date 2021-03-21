Эксперт назвал период, когда Киев примет решение о наступлении на Донбасс

Сегодня, 11:14

Александр Зуев

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Эксперт назвал период, когда Киев примет решение о наступлении на Донбасс
Военный журналист Юрий Котенок

Военный журналист Юрий Котенок обратил внимание на сообщения турецких СМИ, которые пишут, что на Донбассе сосредоточена внушительная группировка войск Украины из 90 тысяч военнослужащих, 450 танков и 230 систем залпового огня.

По мнению Котенка, решающим периодом станет начало апреля, так как Киев уже не будет списывать свою нерешительность на погоду. Ранее Котенок сообщал о возможной провокации ВСУ на Донбассе 17-18 марта, но этот прогноз не оправдался.

Между тем Киев продолжает стягивать на восток Украины все новые и новые военные силы. Как отмечает Котенок, решение о наступлении принимает не только Украина, но и другие страны. Турция, которая оснастила ВСУ БПЛА «Байрактар», не в восторге от нерешительности украинского политического и военного руководства, затягивающего процесс наступления. Как известно, ВСУ должны были начать наступательную операцию еще 15 марта, однако этого не произошло.

Сейчас Киев списывает задержку на грязь, в которой застрянут танки, однако в апреле эти отговорки уже не сработают, и ВСУ придется идти с атакой на Донбасс, отмечает эксперт.

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