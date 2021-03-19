Россия снова унизила НАТО игрой в подводные «кошки-мышки»

Сегодня, 20:19

Ольга Громова

0

Image 16+
Россия снова унизила НАТО игрой в подводные «кошки-мышки»

Россия в очередной раз унизила НАТО своей подводной игрой в «кошки-мышки». Об этом пишут китайские аналитики на страницах Sohu.

В Поднебесной вспомнили о случившемся недавно инциденте в Средиземном море, когда внезапно с радаров кораблей Альянса исчезла российская субмарина «Ростов-на-Дону». Неделю силы НАТО охотились за ней, но - тщетно. Пикантности ситуации добавил тот факт, что подлодка все еще находится в Средиземном море и регулярно выходит на связь с российским командованием, но продолжает оставаться невидимой для группировки Альянса.

Немного предыстории. Дизель-электрическая субмарина проекта «Варшавянка» совершала переход из Кронштадта в Средиземное море, когда ее «приняли» британский патрульный корабль и патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon. Однако долго отслеживать перемещения подлодки не получились. Как «приняли» ее силы НАТО, так же быстро и упустили.

«В США прекрасно понимают: для Запада очередная победа российской субмарины в подводной игре «кошки-мышки» свидетельствует о реальной угрозе и мощи противника», – констатируют аналитики Sohu.

В НАТО не просто так обеспокоились исчезновением российской подлодки. Дело в том, что за «Варшавянками» на Западе прочно закрепилось прозвище «Черная дыра». Идут они, практически, совершенно бесшумно, но при этом страху могут нагнать - мало не покажется. У подлодок имеются на вооружении крылатые ракеты «Калибр».

«Эту ракету трудно обнаружить, дальность ее действия достигает 1500 км, и, самое главное, "Калибр" может нести ядерные боеголовки», – напоминают в Китае.

Наличие возможностей атаковать скрытно выгодно отличает субмарины от западных аналогов.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Вассерман рассказал, как Киев готовит внезапный удар по Донбассу

Сегодня, 21:04

Россия снова унизила НАТО игрой в подводные «кошки-мышки»

Сегодня, 20:19

Андрей Сенченко пообещал, что россияне «покинут» Крым, назвав срок выезда

Сегодня, 15:39

Сергей Сивохо высказался против силового сценария в Донбассе

Сегодня, 13:24

Украина провоцирует конфликт в Донбассе с согласия Франции и Германии

Сегодня, 07:29

Sohu: российские «Бореи» заставят Вашингтон замолчать

Сегодня, 00:44

Украинский спецназовец обещал убить россиян, которые приедут в Донбасс

Сегодня, 00:44

Климкин: РФ может пойти на широкомасштабное наступление на Донбассе и не только на Донбассе

Вчера, 23:14

Россия развернула танки и спецназ ВДВ на границе с Украиной в Крыму и Нижегородской области

Вчера, 19:34

Дмитрий Гордон объяснил, почему Россия не будет нападать на Украину

Вчера, 16:09

В Soha рассказали, как Путин разрушил главные военные планы США и НАТО

Вчера, 11:39

Посол России в США рассказал об извинениях от «простых американцев» за слова Байдена

Вчера, 11:09

В США создан концепт истребителя на замену F-16

Вчера, 01:04

Турция превратилась в главного подстрекателя войны Украины против России

Вчера, 00:44

В Киеве спрогнозировали полномасштабную войну на Донбассе

19-03-2021, 21:44

В Киеве призвали сжигать в печах ЛГБТ-подростков

19-03-2021, 19:24

Названо место прямого военного столкновения России и НАТО

19-03-2021, 17:24

Киев проведет люстрацию на Донбассе и в Крыму

19-03-2021, 15:44

США в ОБСЕ назвали неприемлемой позицию РФ как посредника в Донбассе

19-03-2021, 15:19

Москва и Минск отработали вопросы перебазирования авиации ВКС РФ в Белоруссию

19-03-2021, 14:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров