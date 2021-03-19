Россия снова унизила НАТО игрой в подводные «кошки-мышки»

Россия в очередной раз унизила НАТО своей подводной игрой в «кошки-мышки». Об этом пишут китайские аналитики на страницах Sohu.

В Поднебесной вспомнили о случившемся недавно инциденте в Средиземном море, когда внезапно с радаров кораблей Альянса исчезла российская субмарина «Ростов-на-Дону». Неделю силы НАТО охотились за ней, но - тщетно. Пикантности ситуации добавил тот факт, что подлодка все еще находится в Средиземном море и регулярно выходит на связь с российским командованием, но продолжает оставаться невидимой для группировки Альянса.

Немного предыстории. Дизель-электрическая субмарина проекта «Варшавянка» совершала переход из Кронштадта в Средиземное море, когда ее «приняли» британский патрульный корабль и патрульные противолодочные самолеты ВМС США P-8A Poseidon. Однако долго отслеживать перемещения подлодки не получились. Как «приняли» ее силы НАТО, так же быстро и упустили.

«В США прекрасно понимают: для Запада очередная победа российской субмарины в подводной игре «кошки-мышки» свидетельствует о реальной угрозе и мощи противника», – констатируют аналитики Sohu.

В НАТО не просто так обеспокоились исчезновением российской подлодки. Дело в том, что за «Варшавянками» на Западе прочно закрепилось прозвище «Черная дыра». Идут они, практически, совершенно бесшумно, но при этом страху могут нагнать - мало не покажется. У подлодок имеются на вооружении крылатые ракеты «Калибр».

«Эту ракету трудно обнаружить, дальность ее действия достигает 1500 км, и, самое главное, "Калибр" может нести ядерные боеголовки», – напоминают в Китае.

Наличие возможностей атаковать скрытно выгодно отличает субмарины от западных аналогов.