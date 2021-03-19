Вассерман рассказал, как Киев готовит внезапный удар по Донбассу

На неизбежность нового конфликта между ВСУ и ополченцами ДНР и ЛНР указывает концентрация тяжелой артиллерии и бронетехники ВСУ в отдельных регионах Донбасса. Об этом рассказал политический аналитик Анатолий Вассерман.

В доказательство своих предположений он упомянул слова представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина о выявлении разведкой на железнодорожных станциях в Артемовске и в селе Зачатовка тяжелого вооружения украинской армии. Согласно Минским соглашениям такое вооружение должно находиться вдалеке от линии фронта.

По словам представителя Народной милиции ДНР, в Артемовске два зенитных ракетных комплекса «Стрела-10» и двадцать два танка Т-64, в селе Зачатовка — пять самоходных артиллерийских установок «Акация».

Вассерман заявил, что решимость России должна быть заметна, чтобы те, кто готовятся к атаке, понимали, что киевский нахрап разобьется о донбасские укрепления и ополчения, а капитуляцию будут подписывать во Львове.

Между тем Киев продолжает демонстративно готовить наступление на восток Украины. На оккупированной Киевом части территории Донбасса накапливается техника.

Отметим, что сайт «Страна.ua» пишет, что на стороне ВСУ есть преимущество: личного состава больше, вооружение лучше, обеспечение войск тоже. В Генштабе изучали опыт войны в Карабахе, особенно по действиям беспилотников, которые украинская армия уже получила.