Яков Кедми: «США еще поволнуются из-за России. У них останется не больше 5 минут»

Израильский дипломат и политолог Яков Кедми сообщил о факторах, которые заставляют США волноваться из-за России. По словам эксперта, главную угрозу для американцев составляет российский подводный флот, и когда Вашингтон полностью потеряет из виду российские подлодки, тогда у него «останется ровно 5 минут для волнений, после чего он утратит способность вообще что-то чувствовать». Об этом пишет «Царьград».

Военный эксперт Яков Кедми прокомментировал недавний инцидент в Средиземном море, когда корабли НАТО упустили из виду 2 российские подлодки, и не смогли отследить их передвижение. Это породило сильные волнения в американских СМИ, которые обсуждали неспособность Пентагона хотя бы просто следить за маневрами российских атомных подлодок, не говоря уже о том, чтобы нивелировать угрозу, исходящую от них.

«Проблема в том, что американцы потеряли из виду российские подлодки в Средиземном море, а они в это время продолжали выходить на связь с командованием. Как так могло произойти — великая тайна для НАТО, ну а мы-то понимаем, что дело просто в технологиях, которыми Вашингтон не располагает. Если американцы потеряют из виду весь российский флот, они могут очень сильно волноваться – но для этого у них будет не более 5 минут. Потому что дальше они вообще что-то чувствовать уже не смогут», - сообщил Яков Кедми.

Израильский дипломат подчеркнул, что суть подлодок в том и заключается, чтобы их невозможно было обнаружить при интенсивной работе, и российский подводный флот справляется с этим на 100%.