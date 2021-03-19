Sohu: российские «Бореи» заставят Вашингтон замолчать

Стратегические атомные подлодки проекта 955А «Борей», для создания которых Россия приложила немало усилий, заставят США замолчать. В этом уверены авторы китайского издания Sohu. Адаптированный перевод их статьи представил портал «ПолитРоссия».

Будущие субмарины проекта 955А будут называться «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». У них в оснащении, как предполагается, будут новейшие корабельные радиоэлектронные системы. На текущий момент в составе ВМФ РФ имеется три подлодки этого проекта. Но Россия рассчитает получить десять кораблей «Борей».

Такая численность атомных подлодок станет большой проблемой для Вашингтона.

«Бореи» вынудят Вашингтон «замолчать и вести себя тихо», считают авторы, потому что Россия покажет, кто в море хозяин.

«Пока атомные подводные лодки 955 находятся под водой, США приходится молчать», – уверены обозреватели Sohu.

В публикации также упоминается, что в составе Северного флота России имеются еще две «грозы» Вашингтона - «Князь Владимир» с 16 ядерными баллистическими ракетами, скрытности и шумности которой можно только позавидовать, а также «Ясень», который несет крылатые ракеты «Калибр» и оснащен противокорабельными ракетами П-800 «Оникс».

Россия мягкотелой никогда не была и всегда пыталась жестко противостоять Штатам, которые не упускают случая ударить по интересам Москвы. Мощный морской и ракетный ее арсенал - один из инструментов, который поможет приструнить Вашингтон.